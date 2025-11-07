Uber'den, Getir'e 1 milyar dolarlık teklif! Pazarlık başladı...

ABD merkezli Uber Technologies, Türkiye’deki teslimat pazarında büyüme planlarını hızlandırıyor. Şirket, Getir’in ana yatırımcısı Mubadala Investment Company ile Türk girişimin bazı bölümlerini satın alma olasılığı üzerine ön görüşmeler yürütüyor.

Görüşmeler henüz ilk aşamada

Bloomberg’in haberine göre görüşmeler henüz ilk aşamada olsa da, olası anlaşmanın Getir’in teslimat işini kapsaması ve değerinin 1 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Nihai rakamın, hangi varlıkların devredileceğine bağlı olarak şekilleneceği ifade ediliyor.

Pandemi döneminde hızla büyüyen Getir, bir dönem 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaşarak “hızlı teslimat” modelinin öncülerinden biri olmuştu. Ancak şirket, pandemi sonrasında uluslararası operasyonlarını daraltmış ve geçen yıl kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gitmişti.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, görüşmelerin kesin bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceğini, ayrıca Getir’in teslimat birimine başka yatırımcıların da ilgi gösterebileceğini belirtti.

Aynı kaynaklara göre Mubadala, Getir’in finans birimini ayrı olarak elden çıkarmayı da değerlendiriyor. Uber, Mubadala ve Getir ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Mubadala tarafından satın alındı

Şirket, araç çağırma uygulaması BiTaksi'nin de kurucusu olan Nazım Salur'un liderliğindeki bir ekip tarafından 2015'te kuruldu. Aralık 2019'a kadar 4 yılda neredeyse iki kat büyüyen Getir asıl atılımıysa pandemi döneminde yaptı.

2021'de İspanyol online market girişimi BLOK ve İngiliz market teslimat girişimi Weezy'i satın alan Getir'in değerlemesi Mart 2022'de 12 milyar dolara ulaştı.

Ancak şirket, 2023'ten itibaren Türkiye dışındaki pazarlardan çekilmeye başladı.

Getir, son olarak Eylül 2024'te Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala tarafından satın alındı.