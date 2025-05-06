UBER'in sahibi kim? UBER kimin? UBER nedir?

2009 yılında ABD’nin San Francisco kentinde kurulan ve akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi ve özel araç çağırma hizmeti sunan UBER, Trendyol Go'yu satın aldı. Bu flaş gelişme sonras bazı sorulara cevap aranmaya başlandı.

Uber'in sahibi kim?

Dünyanın en büyük ulaşım platformlarından biri olan Uber, 2009 yılında Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kuruldu. Şirketin merkezi halen San Francisco kentinde bulunuyor.

Halka açık bir şirket olan Uber’in doğrudan bir sahibi bulunmuyor. Şirketin hisseleri New York Borsası’nda “UBER” koduyla işlem görüyor. 5 Mayıs itibarıyla hisse fiyatı 85,43 dolar seviyesinde.

Uber’in yönetiminde ise uzun süredir CEO olarak görev yapan Dara Khosrowshahi bulunuyor. Şirketin finans direktörlüğünü ise Prashanth Mahendra-Rajah yürütüyor.