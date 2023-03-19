UBS, Credit Suisse’i 1 milyar dolara satın almayı teklif etti

İsviçre Bankası UBS, krizde olan Credit Suisse’i 1 milyar dolara satın almayı teklif etti. Financial Times’ın aktardığına göre, İsviçre’nin en büyük iki bankası arasındaki tüm hisselerin paylaşıldığı anlaşma en kısa sürede imzalanabilir.

Hisseler, Credit Suisse’in cuma günkü kapanış fiyatının altında fiyatlandırılacak. Kaynaklar, hisse başına 0,25 İsviçre frank teklif edildiğini belirtti. Credit Suisse'in cuma günkü kapanışı 1,86 frank düzeyindeydi.

UBS çok fazla taviz istedi

Böylece cuma gününü yaklaşık 7,4 milyar frank (8 milyar dolar) piyasa değeriyle kapatan Credit Suisse için 1 milyar dolar teklif edilmiş oldu. Bazı banka kaynakları teklifin çok düşük olduğunu, bunun hissedarlara ve çalışanlara zarar vereceğini belirti.

Credit Suisse'te işten çıkarmalar olacak

Kaynaklar satın alma gerçekleşirse Credit Suisse'te işten çıkarmalar olacağını söyledi. Ayrıca UBS, kredi iflas riskinin (CDS) 100 baz puan sıçraması durumunda anlaşmayı geçersiz kılan maddeler ekletti. Öte yandan UBS, Credit Suisse hakkında ceza veya kayıpla sonuçlanabilecek davalar ve soruşturmalar için hükümetten taviz ve koruma istedi.

Anlaşmanın ilerlemesine onay verdiği belirtildi

Kaynaklar, anlaşmanın hızlı ilerlediğini ancak şartların aynı kalacağının veya bir anlaşmaya varılacağının garantisi olmadığını vurguladı. Kaynaklar ayrıca iki banka arasında sınırlı bir temas olduğunu ve şartların büyük ölçüde İsviçre Ulusal Bankası ve düzenleyici kuruluş Finma tarafından belirlendiğini söyledi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) da anlaşmanın ilerlemesine onay verdiği belirtildi.

Bankacılık krizi Avrupa’ya sıçradı

ABD'de geçen hafta başlayan bankacılık krizi, Credit Suisse’le birlikte Avrupa'ya sıçramıştı. Bankanın en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmuş, bankanın hisse senedi fiyatları çakılmıştı. Ayrıca bankadan günlük 10 milyar frankın üzerinde mevduat çekilmişti.

Credit Suisse likiditesini güçlendirmek için İsviçre Ulusal Bankası’ndan (SNB) 50 milyar franka (54 milyar dolar) kadar borçlanacağını açıklamıştı.