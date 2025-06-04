UBS: ECB temmuzda son faiz indirimini yapabilir
UBS’in faiz stratejistlerine göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu hafta beklenen faiz indiriminin ardından Temmuz ayında bir adım daha atarak mevduat faizini yüzde 1,75’e çekebilir. Ancak bu gevşeme sürecinin kısa süreceği düşünülüyor. Artan kamu harcamalarının orta vadede enflasyonu yeniden yukarı taşıyabileceği öngörülürken, ECB'nin 2026 sonundan itibaren yeniden faiz artışlarına yönelebileceği ifade ediliyor.
UBS'in faiz stratejistleri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta Perşembe günü beklenen faiz indiriminin ardından Temmuz ayında bir indirim daha yapabileceğini öngörüyor. Buna göre, Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşmesi beklenen 25'er baz puanlık iki adımın ardından mevduat faizi yüzde 1,75'e kadar çekilmiş olacak.
Harcamalar enflasyonu tekrar yukarı çekebilir
Ancak uzmanlara göre, bu iki indirimin ardından faiz indirimleri için uygun ortam daralabilir. UBS'in değerlendirmesinde, ilerleyen dönemde artması muhtemel savunma ve altyapı harcamalarının enflasyonu tekrar yukarı çekebileceğine dikkat çekiliyor. Bu durumun, ECB'yi 2025'ten sonra faiz artırımı seçeneklerini değerlendirmeye zorlayabileceği ifade ediliyor.
UBS ayrıca şu öngörüde bulundu:
"ECB, demografik geçiş sırasında yapısal sıkılığa maruz kalan bir Euro Bölgesi (Almanya) işgücü piyasasında, 2027'de artan enflasyon baskısına karşı koymak için 2026'nın sonlarında faizleri tekrar artırmak zorunda kalabilir."