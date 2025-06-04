UBS: ECB temmuzda son faiz indirimini yapabilir

UBS'in faiz stratejistleri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta Perşembe günü beklenen faiz indiriminin ardından Temmuz ayında bir indirim daha yapabileceğini öngörüyor. Buna göre, Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşmesi beklenen 25'er baz puanlık iki adımın ardından mevduat faizi yüzde 1,75'e kadar çekilmiş olacak.

Harcamalar enflasyonu tekrar yukarı çekebilir

Ancak uzmanlara göre, bu iki indirimin ardından faiz indirimleri için uygun ortam daralabilir. UBS'in değerlendirmesinde, ilerleyen dönemde artması muhtemel savunma ve altyapı harcamalarının enflasyonu tekrar yukarı çekebileceğine dikkat çekiliyor. Bu durumun, ECB'yi 2025'ten sonra faiz artırımı seçeneklerini değerlendirmeye zorlayabileceği ifade ediliyor.

UBS ayrıca şu öngörüde bulundu:

"ECB, demografik geçiş sırasında yapısal sıkılığa maruz kalan bir Euro Bölgesi (Almanya) işgücü piyasasında, 2027'de artan enflasyon baskısına karşı koymak için 2026'nın sonlarında faizleri tekrar artırmak zorunda kalabilir."