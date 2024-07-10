UBS: Türkiye, kişisel servet artışında 1. sırada

Zürih merkezli İsviçre bankası UBS'nin "2024 Küresel Servet Raporu" yayımlandı. UBS, raporunda "servet" kavramını hane halklarının sahip olduğu finansal varlıklar artı reel varlıkların değerinden borçlarının çıkarılmasıyla elde edilen değer olarak tanımladığını açıkladı.

Rapora göre, 2022'den 2023'e kadar olan dönemde ortalama servet oranı yüzde 157'den fazla büyüyen Türkiye, bu oran ile diğer tüm ülkeleri geride bırakarak 1. sıraya yerleşti. Türkiye'nin arkasında neredeyse yüzde 20 artışa yaklaşamayan Katar yer alırken. 3. sırada ise Rusya bulundu.

Türkiye'de, servetteki TL bazında görülen yüzde 157,78'lik büyümenin yanı sıra ABD doları cinsinden yüzde 63,2'lik büyüme görüldü.

Rapora göre Türkiye, 2008-2023 yılları arasında Türk Lirası cinsinden ortalama yüzde 1708 servet artışı ile de ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi, servet oranında yerel para birimi cinsinden yüzde 1431 artış yaşayan Kazakistan takip ederken 3. sıraya yüzde 608'lik büyüme ile Rusya yerleşti. Listenin son sırasında ise Yunanistan yer aldı.

Milyoner sayısında yüzde 43 artış bekleniyor

Gelişmekte olan piyalasarın, küresel servet dağılımında yüzde 30 bariyerini aşacağı tahmininde bulunan UBS, bazı pazarlarda ABD doları cinsen milyonerlerin sayısında önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 50'ye kadar artış beklediğini belirtti.

Raporda, 2023 yılı itibariyle ABD doları cinsinden milyoner sayısı 60 bin 787 olan Türkiye'nin, 2028 yılına kadar yüzde 43'lük bir artış göstererek bu sayının 87 bin 77 olacağı tahmin edildi.

Türkiye, bu sayının 788 bin 799'dan 1 milyon 158 bin 239'a çıkması tahmin edilen Tayvan'ın arkasında yer alarak 2. sıraya yerleşti. Türkiye'nin hemen arkasında ise, bu sayının 44 bin 307'den 60 bin 874'e artacağı tahmin edilen Kazakistan yer aldı.

Raporda, bu artışın ABD ve Çin'de sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 8 olacağı söylendi.

Servet artış oranlarının karşılaştırılması yapılan raporda, 2000-2013 yılları arasında Türkiye'deki gelişimin yüzde 227 olduğu bilgisi yer alırken aynı yıllar arasındaki yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 11 olarak hesaplandı. 2010-2023 yılları arasında ise Türkiye'nin yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 11'den yüzde 1'e düştüğü bilgisi yer aldı.