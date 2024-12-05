UBS'den milyarderler raporu! Kendi servetini yaratanlar arttı

İsviçre bankası UBS’in 'Milyarder Hedefleri Raporu 2024' verilerine göre, dünya genelinde milyarderlerin serveti, geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 17 artarak 14 trilyon dolara ulaştı. Bu artış ABD’deki süper zenginlerin kazançlarının, Çin’deki düşüşü telafi ettiğini ortaya koydu.

Son bir yılda 138 kişi milyarder oldu

CNBC-e'nin haberine göre, milyarder sayısı bir önceki yıl 2 bin 544 iken 2024’te 2 bin 682’ye yükseldi. 2015 yılında toplam servetleri 6.3 trilyon dolar olan milyarderlerin serveti, dünya nüfusunun küçük bir kısmında nasıl yoğunlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni milyarderler kendi servetlerini yarattı

Bu yılki yeni milyarderlerin çoğu servetlerini kendi yarattı. Oysa UBS'in 2023 raporu, yeni milyarderlerin daha çok miras yoluyla zenginleştiğini ortaya koymuştu.

Milyarderlerin en büyük endişelerinin ise jeopolitik çatışma riski ve enflasyon olduğu öğrenildi. Ayrıca Kuzey Amerika’nın önümüzdeki yıl en iyi yatırım getirilerini sunacağı konusunda yaygın bir görüş birliği olduğu belirtildi.

ABD’de milyarder sayısı ve serveti artışta

ABD’de milyarder sayısı 751’den 835’e yükselirken, toplam servetleri 4.6 trilyon dolardan 5.8 trilyon dolara çıktı. Bu artışın büyük kısmı, endüstri ve teknoloji devleri tarafından sağlandı.

Çin’de keskin düşüş

Çin'deki milyarder sayısı 520’den 427’ye gerilerken, toplam servetleri de 1.8 trilyon dolardan 1.4 trilyon dolara düştü. 2021’de Çin, 626 milyarder ile toplamda 2.5 trilyon doların üzerinde bir servete sahipti. UBS yetkilisi Benjamin Cavalli, bu düşüşün emlak piyasasındaki kayıplar ve Çin ekonomisindeki belirsizliklerle ilgili olduğunu belirtti.

Hindistan ve Avrupa’da durum

Hindistan’da milyarder sayısı geçen yıla göre yüzde 20’den fazla artarak 185’e ulaştı. Milyarderlerin toplam serveti ise yüzde 40’tan fazla artışla yaklaşık 906 milyar dolara çıktı.

Batı Avrupa’da İsviçre, milyarder sayısında İngiltere’yi geride bırakarak Almanya’nın ardından ikinci sıraya yükseldi. İsviçre’de milyarder sayısı 10 artarak 85’e çıktı.

En çok milyarder Fransa'dan çıktı

Fransa’da milyarder sayısı 46’ya (+12), Almanya’da 117’ye (+8), İtalya’da 62’ye (+6) ve İspanya’da 27’ye (+3) yükseldi. Ancak İngiltere’de milyarder sayısı bir kişi azalarak 82’ye düştü. Fransız milyarderlerin toplam serveti, Avrupa’da en yüksek seviyeye ulaştı.