UBS’te büyük tasfiye: 10 bin kişi daha işten çıkılıyor

Zürih merkezli bir İsviçre bankası UBS, 2023 baharında gerçekleşen birleşmenin ardından Credit Suisse'i entegre etme projesi kapsamında 2027 yılına kadar 10 bin kişiyi daha işten çıkaracak.

Bu hamleyle şirketin toplam iş gücü 95 bin tam zamanlı çalışan olacak.

İsviçre gazetesi SonntagsBlick'in haberine göre, kesintilerin hem İsviçre'deki hem de uluslararası alandaki pozisyonları etkileyeceği belirtiliyor.

İki bankanın birleştiği yıl toplam çalışan sayısı 119 bin 100'dü.

15 bin kişilik istihdam kaybı

İki yıl içinde çalışan sayısı 104 bin 427'ye düşürülürken, yaklaşık 15 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. Şimdi bu sayıya 10 bin çalışanın daha eklenmesi bekleniyor.

Banka, önümüzdeki 4. ve 5. çeyrekte de istihdamı daha fazla azaltma yoluna gidecek.

Kara para soruşturması

İsviçre Federal Savcılığı, Mozambik’e verilen yüksek tutarlı kamu kredileri üzerinden yürütülen kara para aklama soruşturmasında eski bir Credit Suisse çalışanı hakkında iddianame hazırlamış, Credit Suisse ve UBS için de bazı suçlamalarda bulunmuştu.

Savcılık bankaların, kredilerle bağlantılı şüpheli ödemeleri engellemek için gerekli organizasyonel önlemleri almadığını iddia etmiş, bankalarının Mozambik’teki finansal faaliyetlerini ve kamu kurumlarına verilen kredilerin nasıl yönetildiğini incelemek için geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.