UBS'ten 2024'ün son çeyreğinde beklentilerin üstünde kâr

İsviçre merkezli UBS Group, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, analistlerin 483 milyon dolar olarak öngördüğü net kâr beklentisini aşarak 770 milyon dolar net kâr elde etti. UBS’in 2023’te Credit Suisse’i satın alarak entegre etme süreci devam ederken, bu çeyrek üst üste dördüncü kârlı dönem olarak kayıtlara geçti.

Banka, toplam gelirlerin yıllık bazda yüzde 7 artarak 11,6 milyar dolara ulaştığını duyurdu. UBS’in beklentileri aşan performansı, şirket tarafından sağlanan 11,5 milyar dolarlık konsensüs tahminini de az farkla geçti.

UBS ayrıca, 2025 yılı boyunca uygulanacak 3 milyar dolara kadar hisse geri alım programını duyurdu. Banka, yılın ilk yarısında 1 milyar dolar, ikinci yarısında ise 2 milyar dolara kadar hisse geri alımı yapmayı planladığını açıkladı.

Ancak banka, hisse geri alım miktarlarının İsviçre’deki mevcut sermaye rejiminde önemli ve acil değişikliklerin olmaması koşuluna bağlı olduğunu belirtti.