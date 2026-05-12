UBS'ten altın ve gümüş için çarpıcı değerlendirme

Altın ve gümüş fiyatlarında oynaklık Orta Doğu'daki gerilimin yeniden alevlenmesi ile artarken, UBS'ten değerli metallere ilişkin yeni bir değerlendirme geldi.

Altın ve gümüş için yıl sonu fiyat tahminlerini değiştirmediğini açıklayan banka altının ons başına 5 bin 600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

Enflasyon ve düşen reel faizler altını destekliyor

UBS kıymetli metaller stratejisti Joni Teves, salı günü yapılan bir medya görüşmesinde, piyasalardaki destekleyici temel faktörlerin halen geçerli olduğunu belirtti. Teves, İran’daki savaşın başlamasından bu yana altın fiyatlarının baskı altında kaldığını ancak enflasyonun yükselmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması nedeniyle reel faizlerdeki düşüşün altını destekleyeceğini söyledi.

“Çeşitlendirme hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor” diyen Teves, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların altına olan girişlerine dikkat çekti. Ayrıca merkez bankalarının altın alımını durdurmasının ya da satışa geçmesinin “olası olmadığını” ifade etti.

Son haftalarda altın fiyatlarında görülen yatay seyir, yatırımcıların yeniden pozisyon almasına imkân tanırken UBS, altının beklentilerin üzerinde performans gösterebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl gümüşte talep arzı aşacak

Gümüşün ise altındaki yükselişi takip edeceği ve temel piyasa dinamikleri tarafından da desteklendiği belirtildi. UBS’e göre bu yıl gümüşte talep arzı aşacak.