UBS'ten altın ve gümüş için yeni tahmin: Ralli devam edecek mi?

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Banka, altının 2024 yılı içinde 3.000 dolara ulaşacağı tahminini korurken, gümüş fiyat tahminini yükselterek 12 ay içinde ons başına 38 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini duyurdu.

UBS tarafından yayımlanan notta, altın rallisinin devam edeceği ancak bir konsolidasyon sürecinin de yaşanabileceği belirtilirken, küresel sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma beklentisinin gümüş fiyatlarını destekleyeceği ifade edildi.

UBS analistleri, "Altının bu yıl 3.000 dolara ulaşacağı tahminimiz değişmedi ancak risk durumunda fiyatların 3.100-3.200 dolar seviyelerine çıkabileceğini de kabul ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Son verilere göre, uluslararası piyasalarda altın 2.869 dolar, gümüş ise 31,3 dolar seviyesinde işlem görüyor. UBS'nin güncellenen tahminleri, özellikle gümüş fiyatlarının güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyuyor.