UBS'ten çarpıcı altın tahmini: Eşi benzeri görülmemiş hareketlilik

İsviçre merkezli UBS, daha önceki tahminlerini revize ederek altın fiyatlarının 3 bin 200 doları geçilebileceğini öngördü. Altın yeni yılın altıncı haftasında rekor seviyeleri test ederken analistler, güçlü piyasa iyimserliği, yatırımcıların düşük seviyelerde yeterince pozisyon almaması ve resmi sektörün yüksek talebinin itici güç olduğunu belirtti.

'Eşi benzeri görülmemiş hareketlilik'

"Henüz şubat ayındayız ancak finansal piyasalarda çok şey yaşandı. Altın piyasası özelinde bakıldığında, yılın başından itibaren eşi benzeri görülmemiş fiyat hareketleri ve rekor seviyeler kaydedildi" diyen UBS stratejisti Joni Teves, güncellenen piyasa koşulları nedeniyle bankanın tahminlerini revize ettiğini açıkladı.

2025’in son çeyreğinde zirveyi görecek

Teves, altının zirve seviyeye 2025’in son çeyreğinde ulaşacağını öngörerek, "Yeni değerlendirmemiz, altının daha önce tahmin ettiğimizden daha yüksek bir seviyeye çıkacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

UBS’ye göre, 2024'te kaçırılan kısa vadeli alım fırsatları nedeniyle yatırımcılar 'carpe diem' (anı yakala) yaklaşımını benimseyerek piyasa düzeltmelerine daha hızlı tepki verebilir. Banka ayrıca, likidite sıkışıklıklarının altın rallisini daha da hızlandırabileceğine ve fiziksel talepteki artışa karşı fiyatların duyarlı hale gelebileceğine dikkat çekti.