UBS'ten Fed tahmini: Yıl sonuna kadar iki ek faiz indirimi bekleniyor

UBS Global Wealth Management CIO’su Mark Haefele tarafından yayımlanan “CIO Alert” raporuna göre, Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası yatırımcılar için portföy stratejilerinde yeniden değerlendirme zamanı geldi.

Fed’in politika faizini yüzde 4,00–4,25 aralığına çekmesiyle birlikte, yıl sonuna kadar iki ek faiz indirimi daha öngörülüyor.

UBS raporu, Fed’in bu kararıyla birlikte iş gücü piyasasındaki kırılganlıkları daha öncelikli gördüğünü vurguluyor. Temmuz ayında “sağlam” olarak tanımlanan istihdam piyasasının artık “aşağı yönlü riskler” barındırdığı belirtilirken, Powell’ın açıklamaları da bu değişimi teyit ediyor.

Ancak UBS’e göre, enflasyon riski henüz tamamen ortadan kalkmış değil. Ağustos ayında yüzde 3,1 seviyesinde ölçülen çekirdek enflasyon hâlâ hedefin üzerinde seyrederken, ISM hizmet fiyatları endeksinin yüksek kalması, fiyat baskılarının sürdüğünü gösteriyor. Raporda, Fed’in tarife bağlantılı fiyat geçişlerinin daha yavaş gerçekleştiğine ve etkisinin geçici olacağına inandığı da aktarılıyor.

UBS’in değerlendirmesine göre, faiz indiriminin piyasa üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. S&P 500 karardan sonra yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzdeyüzde 4,08’e yükseldi. Altın %0,8 düşüşle 3.665 dolara gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu gelişmeler, yatırımcıların nakit pozisyonlarını gözden geçirmesi ve daha uzun vadeli tahvil getirilerine odaklanması gerektiğine işaret ediyor.

UBS, baz senaryosunda Fed’in şu andan 2026 ilk çeyrek sonuna kadar toplamda 75 baz puan daha faiz indireceğini öngörüyor. Ancak işgücü piyasasında beklenenden daha ciddi bir bozulma görülmesi halinde, faizlerin yüzde 1,0–1,5 seviyelerine kadar çekilebileceği alternatif bir senaryo da raporda yer alıyor.