UBS'ten küresel hisseler için 'cazip' sinyali!

UBS Global Wealth Management, hisse senedi piyasalarına yönelik değerlendirmesini güncelleyerek küresel hisse senetleri için tavsiyesini 'nötr'den 'cazip' seviyesine çıkardı.

UBS, ABD hisse senetlerine ilişkin tavsiyesini de 'nötr'den 'cazip'e yükseltti. Çin ve gelişmekte olan piyasa hisseleri içinse doğrudan 'cazip' kategorisinde değerlendirme yapıldı.

Kuruluşun raporunda, ABD ekonomisindeki dayanıklı büyüme, parasal genişleme politikaları ve yapay zekâ yatırımlarının piyasa görünümünü desteklediği belirtildi. UBS ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam etme eğiliminin, tarifelerin ekonomide durgunluk riskini hafiflettiğini vurguladı.

S&P 500 hedefleri yukarı çekildi

UBS, S&P 500 endeksi için 2025 yılı hisse başına kâr tahminini 275 dolara, 2026 tahminini ise 295 dolara çıkardı. Banka ayrıca, S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini 6.900, Haziran 2026 hedefini ise 7.300 puan olarak belirledi. UBS, daha önce Ağustos ayında yıl sonu hedefini 6.600 olarak açıklamıştı.