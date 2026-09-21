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Yapay zekâ modellerinin siber saldırılardaki gücünü gösteren dikkat çekici bir olay bu kez sektörün iki büyük rakibini karşı karşıya getirdi. Siber güvenlik girişimi Hacktron AI’ın üç araştırmacısı, Anthropic’in Claude Opus 5 modelinden yararlanarak OpenAI’nin kullandığı sistemlerdeki açıkları zincirledi ve şirket çalışanlarının hesaplarına erişmeyi başardı.

Araştırma, OpenAI’nin hata ödül programı kapsamında iyi niyetli güvenlik çalışması olarak yürütüldü. Ekip, erişimin OpenAI’nin özel GitHub altyapısına kadar uzandığını görünce daha ileri gitmedi ve açıkları şirkete bildirdi.

Kapı OpenAI’nin forumundan açıldı

Saldırı zincirinin başlangıç noktası OpenAI’nin topluluk forumuydu. Forum, yaygın olarak kullanılan Discourse yazılımı üzerinde çalışıyordu.

Araştırmacılar, sistemin görsel dosyaları işlerken kullandığı bileşenlerden birindeki bellek açığını tespit etti. Özellikle HEIC ve HEIF formatındaki görüntülerin işlenme biçimi, uzaktan kod çalıştırılmasına kadar ilerleyebilecek bir güvenlik açığı ortaya çıkardı.

Buradaki kritik gelişme, açığı kullanılabilir bir saldırı koduna dönüştürme aşamasında yaşandı. Araştırmacıların daha önce kullandığı Claude Opus 4.8 çalışan bir istismar kodu üretemezken, yeni Claude Opus 5 aynı problem üzerinde başarılı oldu.

Yeni Claude birkaç saat içinde başardı

Hacktron AI ekibinin aktardığına göre önceki modelle yapılan çok sayıda deneme sonuç vermedi. Anthropic’in Claude Opus 5’i yayımlamasının ardından aynı görev yeni modele verildi.

Claude Opus 5, güvenlik açığını kullanabilecek çalışan kodu birkaç saat içinde oluşturdu. Böylece daha eski modelin aşamadığı teknik engel, tek model nesli arasındaki değişimle ortadan kalktı.

Bu ayrıntı siber güvenlik açısından olayın en önemli noktalarından biri oldu. Çünkü mesele yalnızca yapay zekânın kod yazabilmesi değil; yeni model sürümünün, kısa süre önce bir önceki sürümün yapamadığı gerçek bir istismar zincirini çalışır hale getirebilmesi.

Çalışan hesaplarının kontrolü ele geçirildi

Forum sunucusuna erişilmesinin ardından araştırmacılar ikinci bir güvenlik problemi tespit etti. OpenAI’nin oturum açma altyapısındaki yapılandırma, elde edilen erişimin başka hizmetlere taşınmasına imkân verdi.

Ekip bu yöntemle bazı OpenAI çalışanlarının ChatGPT ve Codex hesaplarının kontrolünü alabildi.

Bu aşama saldırının önemini büyüttü. Çünkü kurumsal hesaplar yalnızca sohbet hizmetlerine değil, çalışanların yetkilerine göre şirket içindeki başka sistemlere bağlanabiliyordu.

Yol özel GitHub deposuna kadar uzandı

Araştırmacıların eriştiği çalışan hesaplarından birinin Codex bağlantısı OpenAI’nin GitHub organizasyonuna bağlıydı. Bu bağlantı, ekibe şirketin özel yazılım deposuna ulaşabilecek düzeyde yetki sağladı.

Araştırmacılar, erişimi kanıtlamak amacıyla özel depodaki bir dokümantasyon dosyasına yönelik zararsız bir değişiklik talebi oluşturdu. Ekip, şirketin kaynak kodlarını indirmediğini veya hassas içeriği incelemediğini belirtiyor.

Dolayısıyla olayda OpenAI’nin model ağırlıklarının ele geçirildiğine veya şirketin ticari sırlarının dışarı çıkarıldığına dair bir bulgu bulunmuyor. Ancak özel kod deposuna değişiklik talebi gönderebilecek seviyeye ulaşılması, saldırı zincirinin ne kadar ileri gittiğini gösteriyor.

OpenAI açıkları kapattı, erişimleri iptal etti

Araştırmacılar ulaştıkları noktayı OpenAI’ye bildirdi ve çalışmayı durdurdu. Açığın ilk aşamasında kullanılan Discourse tarafındaki sorun da ilgili geliştiricilere iletildi.

OpenAI daha sonra güvenlik açıklarını giderdi, risk altında olabilecek erişim belirteçlerini iptal etti ve şirket içindeki yetkilendirmeleri incelemeye aldı.

Hacktron AI ekibine hata ödül programı kapsamında 6 bin 500 dolar ödeme yapıldı. Olay kötü niyetli bir saldırı olarak gerçekleşmemiş olsa da aynı açıkların farklı kişiler tarafından bulunması halinde sonuçların çok daha ağır olabileceği değerlendiriliyor.

Üç araştırmacının yapabildiği artık daha kritik

Vakanın teknoloji sektörü açısından asıl önemi, kullanılan güvenlik açıklarından daha geniş bir noktada bulunuyor. Gelişmiş yapay zekâ modelleri, daha önce uzman ekiplerin uzun süre çalışmasını gerektiren siber güvenlik görevlerini küçük ekiplerin çok daha kısa sürede gerçekleştirebilmesini sağlıyor.

Hacktron AI yalnızca üç araştırmacıdan oluşan küçük bir ekiple OpenAI gibi dünyanın en fazla teknoloji ve güvenlik yatırımı yapan şirketlerinden birinin sistemlerinde önemli bir açık zinciri oluşturabildi.

OpenAI de eylül ayında yayımladığı güvenlik değerlendirmesinde en gelişmiş modellerinden birinin, doğru araçlar ve erişim sağlandığında iyi korunan sistemlerde daha önce bilinmeyen güvenlik açıklarını bulup bunları kullanabilecek seviyeye ulaştığını açıklamıştı.

Claude vakası, bu kabiliyet artışının artık teorik değerlendirmelerden çıkarak gerçek şirket sistemlerinde sonuç üretebildiğini gösteren yeni örneklerden biri oldu.