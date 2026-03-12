Üç gemi daha vuruldu, petrol için 200 dolar uyarısı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışma, dünya enerji ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı çevresinde yeni bir krize dönüştü.

Son olarak Basra Körfezi’nde üç yabancı geminin daha hedef alınması, küresel petrol arzı konusunda endişeleri artırdı. Uzmanlara göre bölgede artan saldırılar uluslararası deniz ticaretini ciddi şekilde tehdit ediyor ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşanmasına yol açabilir.

Basra Körfezi’nde üç gemiye saldırı

Yetkililerin verdiği bilgilere göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kenti yakınındaki önemli liman şehirlerinden Cebel Ali’nin yaklaşık 35 deniz mili kuzeyinde bir konteyner gemisi bilinmeyen bir mühimmatla vuruldu. Olayda gemide küçük çaplı bir yangın çıktı ancak mürettebatın tamamının güvende olduğu bildirildi.

Bundan kısa süre önce Irak’ın Basra kenti yakınındaki Umm Kasr Limanı açıklarında iki yabancı petrol tankerinin de saldırıya uğradığı açıklandı. Tankerlerin saldırı sonrası alev aldığı ve olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Toplam 38 mürettebatın kurtarıldığı ifade edildi.

Hürmüz Boğazı’nda trafik neredeyse durdu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ardından bölgede gerilim hızla arttı. İran’ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan gemileri hedef aldığı ve bu nedenle bölgede deniz trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına geldiği belirtiliyor.

Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin en kritik geçitlerinden biri olarak kabul ediliyor. Dünya genelinde taşınan petrol ve doğalgazın yaklaşık yüzde 20’si bu dar su yolundan geçiyor.

Petrol fiyatları hızla yükseldi

İran askeri komutanlığı sözcüsü İbrahim Zolfakari, bölgedeki güvenlik durumunun kötüleşmesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Zolfakari, enerji fiyatlarının doğrudan bölgesel güvenliğe bağlı olduğunu söyledi.

Artan saldırılar ve arz riskleri petrol piyasalarını da harekete geçirdi. Uluslararası gösterge Brent petrol fiyatı yüzde 5,7 yükselerek 97 doların üzerine, ABD ham petrolü WTI ise yüzde 5,3 artarak 91 doların üzerine çıktı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) piyasayı dengelemek amacıyla 400 milyon varillik petrol rezervini serbest bırakma planı açıklamasına rağmen yatırımcıların arz risklerine odaklandığı görülüyor.

Küresel ekonomi için kritik risk

Analistlere göre Hürmüz Boğazı’nda yaşanacak uzun süreli bir kriz, petrol arzında ciddi kesintilere yol açabilir. Bu durum sadece enerji fiyatlarını değil, küresel enflasyonu ve dünya ekonomisini de doğrudan etkileyebilecek büyük bir şok yaratabilir.