Üç ilden savunma sanayinde güç birliği
Adana, Mersin ve Osmaniye iş dünyası savunma sanayinde ortak hareket etme kararı aldı. Bölgesel kümelenme modeliyle Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin yeni savunma sanayi üretim merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.
ADANA-DÜNYA
Adana, Mersin ve Osmaniye iş dünyası, savunma sanayinde bölgesel iş birliğini güçlendirmek amacıyla ortak hareket etme kararı aldı. Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği (DASSAD) öncülüğünde düzenlenen "Adana-Mersin-Osmaniye Buluşma Toplantısı"nda, Doğu Akdeniz'in savunma sanayinde yeni bir üretim ve tedarik üssüne dönüştürülmesi hedefi öne çıktı.
Adana Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel iş birliği olanaklarının artırılması, tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve kümelenme modelinin yaygınlaştırılması ele alındı.
Savunmada bölgesel kümelenme modeli
DASSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, Savunma Sanayii Başkanlığının son yıllarda bölgesel kümelenmelere stratejik önem verdiğini belirterek, savunma sanayisinin artık yalnızca Ankara ve İstanbul merkezli gelişmediğini söyledi.
Yaklaşık iki buçuk yıl önce kurulan DASSAD'ın bugün Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ı kapsayan güçlü bir yapılanmaya ulaştığını ifade eden Kayacı, Doğu Akdeniz'de oluşturulacak kümelenmenin Türkiye'nin savunma sanayisi hedeflerine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, savunma sanayisinin yalnızca güvenlik alanında değil, yüksek teknoloji üretimi, Ar- Ge ve ekonomik kalkınma açısından da stratejik bir sektör olduğunu söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'in üzerine çıkardığını hatırlatan Kıvanç, sektörün ihracatta da güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Savunma sanayinde başarının güçlü bir ekosistem ve iş birliğiyle mümkün olduğunu vurgulayan Kıvanç, Adana ve Mersin'in üretim altyapısı ile lojistik avantajları sayesinde Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin yeni savunma sanayi merkezlerinden biri olabileceğini ifade etti.
"Anadolu'ya yayılan örnek bir başarı modeli"
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin birbirini tamamlayan üretim yapısına sahip olduğunu belirterek, ortak hareket edilmesi halinde bölgenin çok daha güçlü bir ekonomik potansiyel oluşturacağını söyledi. Savunma sanayisinin yüksek katma değerli üretimin en başarılı örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Çakır, DASSAD'ın yürüttüğü kümelenme çalışmalarının Doğu Akdeniz'de ortak üretim kültürünü güçlendireceğini ve firmalara yeni iş fırsatları sunacağını ifade etti.
"Yüksek katma değerli üretim zorunluluk"
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy ise küresel rekabette Türkiye'nin en önemli avantajının yüksek katma değerli üretim olduğunu belirtti. Kümelenme modelinin firmaların yeni pazarlara ulaşmasını, teknolojik kabiliyetlerini geliştirmesini ve savunma sanayine daha güçlü entegre olmasını sağlayacağını kaydeden Aksoy, Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi'nin bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.