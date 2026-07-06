Üç ilden savunma sanayinde güç birliği

ADANA-DÜNYA

Adana, Mersin ve Osmaniye iş dünyası, savunma sanayin­de bölgesel iş birliğini güç­lendirmek amacıyla ortak hareket et­me kararı aldı. Doğu Akdeniz Savun­ma Sanayi Kümelenmesi Derneği (DASSAD) öncülüğünde düzenlenen "Adana-Mersin-Osmaniye Buluşma Toplantısı"nda, Doğu Akdeniz'in sa­vunma sanayinde yeni bir üretim ve tedarik üssüne dönüştürülmesi hede­fi öne çıktı.

Adana Sanayi Odası, Mersin Tica­ret ve Sanayi Odası ile Osmaniye Ti­caret ve Sanayi Odası'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel iş birliği olanaklarının artırılması, teda­rik zincirinin güçlendirilmesi ve kü­melenme modelinin yaygınlaştırılma­sı ele alındı.

Savunmada bölgesel kümelenme modeli

DASSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, Savunma Sanayii Baş­kanlığının son yıllarda bölgesel kü­melenmelere stratejik önem verdiğini belirterek, savunma sanayisinin artık yalnızca Ankara ve İstanbul merkezli gelişmediğini söyledi.

Yaklaşık iki buçuk yıl önce kurulan DASSAD'ın bugün Adana, Mersin, Os­maniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ı kapsayan güçlü bir yapılanmaya ulaş­tığını ifade eden Kayacı, Doğu Akde­niz'de oluşturulacak kümelenmenin Türkiye'nin savunma sanayisi hedef­lerine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, savunma sanayisinin yalnızca güvenlik alanın­da değil, yüksek teknoloji üretimi, Ar- Ge ve ekonomik kalkınma açısından da stratejik bir sektör olduğunu söyle­di. Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüz­de 80'in üzerine çıkardığını hatırla­tan Kıvanç, sektörün ihracatta da güç­lü büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Savunma sanayinde başarının güçlü bir ekosistem ve iş birliğiyle mümkün olduğunu vurgulayan Kıvanç, Adana ve Mersin'in üretim altyapısı ile lojis­tik avantajları sayesinde Doğu Akde­niz'in Türkiye'nin yeni savunma sa­nayi merkezlerinden biri olabileceğini ifade etti.

"Anadolu'ya yayılan örnek bir başarı modeli"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yö­netim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Ça­kır, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin birbirini tamamlayan üretim yapısına sahip olduğunu belirterek, ortak hare­ket edilmesi halinde bölgenin çok daha güçlü bir ekonomik potansiyel oluştu­racağını söyledi. Savunma sanayisinin yüksek katma değerli üretimin en ba­şarılı örneklerinden biri olduğuna dik­kat çeken Çakır, DASSAD'ın yürüttüğü kümelenme çalışmalarının Doğu Ak­deniz'de ortak üretim kültürünü güç­lendireceğini ve firmalara yeni iş fır­satları sunacağını ifade etti.

"Yüksek katma değerli üretim zorunluluk"

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Mu­rat Aksoy ise küresel rekabette Türki­ye'nin en önemli avantajının yüksek katma değerli üretim olduğunu be­lirtti. Kümelenme modelinin firmala­rın yeni pazarlara ulaşmasını, tekno­lojik kabiliyetlerini geliştirmesini ve savunma sanayine daha güçlü entegre olmasını sağlayacağını kaydeden Ak­soy, Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi'nin bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağına inandıkla­rını söyledi.