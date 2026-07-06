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Üç ilden savunma sanayinde güç birliği

Adana, Mersin ve Osmaniye iş dünyası savunma sanayinde ortak hareket etme kararı aldı. Bölgesel kümelenme modeliyle Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin yeni savunma sanayi üretim merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

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Üç ilden savunma sanayinde güç birliği

ADANA-DÜNYA

Adana, Mersin ve Osmaniye iş dünyası, savunma sanayin­de bölgesel iş birliğini güç­lendirmek amacıyla ortak hareket et­me kararı aldı. Doğu Akdeniz Savun­ma Sanayi Kümelenmesi Derneği (DASSAD) öncülüğünde düzenlenen "Adana-Mersin-Osmaniye Buluşma Toplantısı"nda, Doğu Akdeniz'in sa­vunma sanayinde yeni bir üretim ve tedarik üssüne dönüştürülmesi hede­fi öne çıktı.

Adana Sanayi Odası, Mersin Tica­ret ve Sanayi Odası ile Osmaniye Ti­caret ve Sanayi Odası'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel iş birliği olanaklarının artırılması, teda­rik zincirinin güçlendirilmesi ve kü­melenme modelinin yaygınlaştırılma­sı ele alındı.

Savunmada bölgesel kümelenme modeli

DASSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, Savunma Sanayii Baş­kanlığının son yıllarda bölgesel kü­melenmelere stratejik önem verdiğini belirterek, savunma sanayisinin artık yalnızca Ankara ve İstanbul merkezli gelişmediğini söyledi.

Yaklaşık iki buçuk yıl önce kurulan DASSAD'ın bugün Adana, Mersin, Os­maniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ı kapsayan güçlü bir yapılanmaya ulaş­tığını ifade eden Kayacı, Doğu Akde­niz'de oluşturulacak kümelenmenin Türkiye'nin savunma sanayisi hedef­lerine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, savunma sanayisinin yalnızca güvenlik alanın­da değil, yüksek teknoloji üretimi, Ar- Ge ve ekonomik kalkınma açısından da stratejik bir sektör olduğunu söyle­di. Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüz­de 80'in üzerine çıkardığını hatırla­tan Kıvanç, sektörün ihracatta da güç­lü büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Savunma sanayinde başarının güçlü bir ekosistem ve iş birliğiyle mümkün olduğunu vurgulayan Kıvanç, Adana ve Mersin'in üretim altyapısı ile lojis­tik avantajları sayesinde Doğu Akde­niz'in Türkiye'nin yeni savunma sa­nayi merkezlerinden biri olabileceğini ifade etti.

"Anadolu'ya yayılan örnek bir başarı modeli"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yö­netim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Ça­kır, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin birbirini tamamlayan üretim yapısına sahip olduğunu belirterek, ortak hare­ket edilmesi halinde bölgenin çok daha güçlü bir ekonomik potansiyel oluştu­racağını söyledi. Savunma sanayisinin yüksek katma değerli üretimin en ba­şarılı örneklerinden biri olduğuna dik­kat çeken Çakır, DASSAD'ın yürüttüğü kümelenme çalışmalarının Doğu Ak­deniz'de ortak üretim kültürünü güç­lendireceğini ve firmalara yeni iş fır­satları sunacağını ifade etti.

"Yüksek katma değerli üretim zorunluluk"

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Mu­rat Aksoy ise küresel rekabette Türki­ye'nin en önemli avantajının yüksek katma değerli üretim olduğunu be­lirtti. Kümelenme modelinin firmala­rın yeni pazarlara ulaşmasını, tekno­lojik kabiliyetlerini geliştirmesini ve savunma sanayine daha güçlü entegre olmasını sağlayacağını kaydeden Ak­soy, Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi'nin bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağına inandıkla­rını söyledi.

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