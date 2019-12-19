Üç konfederasyondan asgari ücret için ortak tavır

19 Aralık 2019

Mehmet KAYA

TÜRK-İŞ'in başlattığı inisiyatif ile 2020'de uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik üç işçi konfederasyonu ortak tavır alıyor.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in temsilcileri yarın ortak açıklama yapacak. Açıklamada, asgari ücretin ve işçi haklarının korunmasına yönelik işçi kesimi ortak bir tavır belirlemiş olacak. Asgari ücrete ilişkin rakamsal bir talebin olması için de taraflar çalışıyor. Açıklamada 2020 için bir ücret talebi olması da bekleniyor.