Üç şirketin fonlarında 43 bin 643 yatırımcıya ilk ödeme yarın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Fon Koordinasyon Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz, TBMM'de fon piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

"Olağan tasfiyesi yapılacak Bulls, A1 Capital ve Pardus'un 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcıya yarın ödeme yapılacak. Bu şirketler kapsamında kalan 49 özel fonda ise 2 bin 98 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunların çözüleceği planlanmaktadır."