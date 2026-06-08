Üç Türk genç girişimci Forbes 30 Under 30 Europe'ta: Batuhan Yumurtacı, Halil Kalmaz ve Tolga Öztürk kimdir? Yaşları kaç? Projeleri ne?

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Forbes'un her yıl yayımladığı ve Avrupa'nın en başarılı genç girişimcilerini bir araya getiren "30 Under 30 Europe" listesinin 2026 edisyonu açıklandı. Bu yılki listede Türkiye'den üç genç girişimci yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Batuhan Yumurtacı ile gastronomi sektöründeki girişimleriyle öne çıkan Halil Kalmaz ve Tolga Öztürk, Avrupa'nın gelecek vadeden genç liderleri arasında gösterildi.

Savunma teknolojilerinde dikkat çeken başarı

Batuhan Yumurtacı, Almanya merkezli savunma teknolojileri şirketi Tytan Technologies'in kurucu ortakları arasında bulunuyor. Yapay zekâ destekli karşı-drone sistemleri geliştiren şirket, güvenlik ve savunma alanında yenilikçi çözümleriyle öne çıkıyor.

Forbes verilerine göre yaklaşık 49 milyon dolar yatırım alan Tytan Technologies'in ürünleri çeşitli Avrupa ülkelerinde kullanılırken, şirket Alman ve Ukrayna silahlı kuvvetleriyle de iş birliği yürütüyor.

Gastronomi girişimi Avrupa'ya açıldı

Halil Kalmaz ve Tolga Öztürk ise Almanya'da kurdukları gastronomi girişimi sayesinde Forbes listesindeki yerlerini aldı.

2017 yılında Almanya'nın Emden kentinde açtıkları Luwaak markasıyla girişimcilik yolculuğuna başlayan ikili, bugün yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayan ve farklı markaları bünyesinde barındıran bir gastronomi grubunun yöneticileri konumunda.

Girişimciler, daha sonra Hollanda'nın Groningen kentinde hizmete açtıkları Castelluccio adlı İtalyan restoranıyla faaliyetlerini uluslararası boyuta taşırken, Emden'de faaliyet gösteren Berries & Beans markasıyla da özel kahve ve sağlıklı yaşam konseptlerini bir araya getirdi.

Forbes verilerine göre girişim grubunun 2025 yılı geliri yaklaşık 3,5 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Avrupa listesindeki ilk Z Kuşağı

Forbes'un bu yıl 11'incisini yayımladığı Avrupa 30 Under 30 listesi, aynı zamanda önemli bir dönüm noktasına işaret etti. 2026 listesi, tamamı Z Kuşağı temsilcilerinden oluşan ilk Avrupa listesi olarak kayıtlara geçti.

Yapay zekâ, savunma teknolojileri, sağlık teknolojileri ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda faaliyet gösteren genç girişimcilerin öne çıktığı listedeki şirketlerin toplamda 900 milyon doların üzerinde yatırım topladığı belirtiliyor.

Üç Türk girişimcinin listeye girmesi, Türk girişimcilik ekosisteminin Avrupa'daki görünürlüğünün ve etkisinin giderek arttığını ortaya koyarken, genç yaşta uluslararası başarı yakalayan isimlerin küresel ölçekte dikkat çekmeye devam ettiğini gösteriyor.