"Üç vardiya üretim yapıyoruz 7/24 ihracata geçmek istiyoruz"

25 Aralık 2017

ZEHRA ORUÇ

BURSA (DÜNYA) - Tekstilin kanaat önderleri, sektörün geleceğini Bursa'da gerçekleştirilen Tekstil Sektör Kurulu Çalıştayı’nda ele aldı. Türkiye genelinde tekstil sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin hazır bulunduğu çalıştay sonrası 2018 ve sonrası için belirlenen hedefler düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil Sektör Kurulu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin birlikte yaptığı toplantıların ne kadar büyük bir aile olduklarını göstermesi bakımından önemli bir tablo olduğuna işaret etti. Çalıştayda ele alınan konuları paylaşan Gülle, “İhracatçı hiçbir şekilde durmayacak. İhracat, bugüne kadar da önemliydi ama Türkiye'nin gelecekteki büyüme stratejisini gerçekleştirmesi bakımından en önemli güç olmaya devam edecek. İhracatçı hayal satmaz. İhracatçı sadece mal ve hizmet satmaz. İhracatçı olarak hep çözüm ürettik” dedi.

Yeni bir vizyon, misyon ve hedef söyleme zamanının geldiğini vurgulayan Gülle, “İhracat demek daha fazla istihdam, katma değer, hızla büyüyen ve kalkınan Türkiye ve daha fazla ihracatçı demek. Daha fazla ihracatçı ise daha çok vergi, SSK prim geliri demek. En önemli sloganımız, ‘7 gün 24 saat ihracat ile Türkiye'nin ışığı hiç sönmesin.' Bizim artık mesailerle sınırlandırılmış bir ihracatla büyük hedeflere gitmemiz mümkün değil. 7 gün 24 saat ışıkları sönmeyen, üreten ve sürekli ihraç eden bir ülkenin vizyonunu belirlemeliyiz. Misyonumuz 7/24 ihracat, vizyonumuz ihracat 4.0 ve hedefimiz dış ticaret fazlası veren bir Türkiye” diye konuştu.

“Fabrikalara sahip çıkmalıyız”

İsmail Gülle, “Birinci yarıda düşüş gördük. 2'inci yarıda toparlandık. Şu anda biz de sektör olarak pozitif değerde bitiriyoruz. 10 milyar dolar ihracatı yakalıyoruz. Önümüzdeki sene de ihracatı artırmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki artık Türkiye'nin geleceği vizyonel ürünlerde” dedi. Türkiye'deki her fabrikanın çalışmasının sağlanması gerektiğinin altını çizen Gülle, “Fabrikalara sahip çıkmalıyız. Kendimizi ithalatın tatlı sarhoşluğuna bırakırsak; daha çok kar ediyoruz diye üretimi kaybedersek, bir daha bunu yakalamamız çok zor olur. Türkiye'nin üretim noktalarına sahip çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Yerli otomobile de talibiz”

Kilogram başına tekstil ihracatının 4.7 dolar olduğuna dikkat çeken Gülle, “Genel ihracat ortalamasının üstündeyiz. Her yılda artıyor. Artık hammadde satmıyoruz. Katma değerli ürünler satıyoruz” dedi. Yerli otomobil üretimi için yapılan hazırlıkları hatırlatan Gülle, “Milli otomobil olacaksa, onun tekstille ilgili işleri de milli olmalı, biz talibiz” dedi.

“Konfeksiyon ile iplik birlikte hareket etmeli”

TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, çalıştayda, alınacak yeni tedbirler ve işsizliğin giderilmesi için yapılacakları konuştuklarını söyledi. ‘Arada kavga etsek de biz tekstilciler konfeksiyoncularla amca çocuklarıyız” diyen Konukoğlu, “Esas konumuz tekstilde genel olarak konfeksiyon ve ipliğin birlikte hareket etmesini sağlamak. İç piyasada milli mücadeleye girdik. İthalatın mümkün olduğunca kısılarak, imalatın artması gerekiyor. İthalat Türkiye'deki havuzdan para götürmektir” ifadelerini kullandı.

Burkay:Üretim coğrafyası olmalıyız

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2017 yılının zor bir yıl olduğunu ifade etti. Burkay, son 4 yılda Bursa'nın verdiği dış ticaret fazlasının 700 milyon dolardan, bu sene sonu 4.3 milyar dolara çıkacağını belirterek, “Aslında Bursa önüne koyduğu hedefl eri yakalayan bir kent. Ara mamul ve hammaddede kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başlaması, Bursa'nın dış ticaretteki artısını yükseltiyor. Proje bazlı teşvik sistemini de çok önemsiyorum. Üretim coğrafyası olmamız gerekiyor. Bursa olarak TEKNOSAB başta olmak üzere yeni üretim bölgeleri ile bu süreci hızlandıracağız” dedi.

'İstihdama dayalı sektörler korunmalı'

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kıvanç, 2011 yılından önce ithalatın aynı oranda artsaydı bugün Türkiye'de tekstil ve konfeksiyon sektörü diye bir sektör kalmayacağını öne sürdü. Türkiye'deki mağazalarda yüzde 80'nin üzerinde yerlilik oranı bulunduğuna dikkat çeken Kıvanç, “İstihdama dayalı tüm sektörleri korumak, İnsanlara iş ve aş vermek gerekiyor” dedi.

Cavit Çağlara Rusya için teşekkür plaketi

Tekstil sektörünün duayen ismi Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar’a Rusya ile uçak krizinin çözülmesine katkılarından dolayı tekstil sektörü adına teşekkür plaketi takdim edildi. Çağlar, “Esas bu barışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sağladı. Onlar bu kararlılığı göstermese biz bir şey yapamazdık” dedi. Siyaseti uzun süre önce bıraktığını, ancak devlet adamlığının kendisini bırakmadığını belirten Çağlar, çok yakın arkadaşı olan Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmeden sonra sürece dahil olduğunu söyledi.

Tekstil ve konfeksiyon sektörlerine yönelik mesajlar da veren Çağlar, “Sultanhamam’da başlayan serüvenim, bugün farklı mecralara kaydı. Ancak bu sektörlerde hep liderliğe oynadım. Merhum Dayım Şükrü Şankaya ile birlikte yüz binlerce kişiye iş verdik. Çok sıkıntılar çektik ama işçimizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadık. Çok zor da olsa her ayın 7’sinde maaşları yatırdık” diye konuştu.