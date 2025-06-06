Üç yıl sonra ilk! Enflasyon baskısı azaldı: Rusya faizi indirdi

Rusya Merkez Bankası, yaklaşık üç yıl aradan sonra politika faiz oranında indirime gitti. Bankadan yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde 21’den yüzde 20’ye düşürüldüğü belirtildi. Bu karar, Eylül 2022’den bu yana ilk faiz indirimi oldu.

Açıklamada, son dönemde enflasyon baskılarının azaldığı, iç talebin ise mal ve hizmet arzının önünde ilerlediği ifade edildi. Rus ekonomisinin daha dengeli bir büyüme sürecine girdiği vurgulandı.

Sıkı para politikası 2026’ya kadar sürece

"Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 20'ye düşürme kararı almıştır" ifadesiyle duyurulan kararda, mevcut sıkı para politikasının, enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla 2026’ya kadar süreceği kaydedildi.

Merkez Bankası, politika faizine yönelik gelecekteki kararların, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerine göre şekilleneceğini belirtti. Banka, izlenen para politikası doğrultusunda enflasyonun 2025’te yüzde 4 seviyesine gerilemesini bekliyor.

Yeniden gevşeme adımı

Hatırlanacağı üzere, banka 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşı sonrası faiz oranını yüzde 20’ye yükseltmişti. 2024 yılı boyunca art arda yapılan dört faiz artışının ardından son olarak Ekim 2024’te politika faizi yüzde 21’e çıkarılmıştı. Merkez Bankası, şimdi yeniden gevşeme yönünde bir adım atmış oldu.