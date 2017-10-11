"Uçak üreticisi Bombardier ile iş birliği olabilir"

11 Ekim 2017

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, Kanada ile ekonomik ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kanada'nın dış ticaretinin yüzde 70'den fazlasını ABD ile yaptığı bilgisini veren Okyay, ancak tek ülkeye bağımlılığın artık risk olarak görülmeye başlandığını bu nedenle başka ülkelerle iş birliklerini artırmak istediklerini söyledi.

Kanadalıların Türkiye'de yatırım yaptığı en büyük sektörün madencilik olduğunu vurgulayan Okyay, "Şu anda Kanadalı şirketler Türkiye'de çok memnun ve hepsi işlerini büyütmeyi düşünüyor." ifadesini kullandı.

Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Okyay, havacılık sanayisinde "enteresan" bir iş birliği olabileceğini belirterek, "Bombardier diye Kanadalıların çok önemli bir sivil uçak üreticisi var. Onlarla iş birliği söz konusu olabilir. Bu iş birliği satın alma değil, olası bir ortaklık, beraber üretim vesaire... Ayrıca, uzay, nükleer gibi alanlarda da iş birlikleri olabilir. Burada her iki ülkenin iş dünyasının ne kadar aktif olacağı çok önemli. Birlikte üçüncü ülkelerle iş birlikleri yapılabilir. Biz bunu başka ülkelerle yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA