Uçakta sigara içenlere verilen ceza artacak! İşte yeni tutar

Ekim ayı üretici enflasyonu verileri ile birlikte 2026 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olacak yeniden değerleme oranının belli olmasıyla havacılıkta uygulanacak idari para cezaları da netleşti.

Uçuşlarda kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları da yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 25,49 artacak.

Yeni cezalar ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni cezalar belli oldu

Buna göre, uçakta duman çıkaran cihaz ve tütün mamulleri kullanan, telefonlarını kapatmayan yolculara uygulanacak ceza 19 bin 668 liradan 24 bin 681 liraya çıkacak.

Uçaklara lazer tutanlara uygulanan ceza ise 131 bin 176 liradan 164 bin 613 liraya yükseltilecek.

Güvenlik kontrol noktalarında uyarılara rağmen aranmaya engel olanlara verilen ceza ise 26 bin 226 liradan 32 bin 911 liraya çıkacak.