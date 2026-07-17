Uçan otomobil için şarj yarışı başladı

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Hitachi Energy ile Embraer’in kontrolündeki Eve Air Mobility, elektrikli hava taksilerinin şarj altyapısını geliştirmek için ortaklık kurdu. Eve’in 2 bin 700 ön siparişi bulunurken sertifikasyon hedefi 2028 olarak belirlendi.

Hitachi Energy ile Eve Air Mobility, elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçları için gerekli güç ve şarj altyapısını birlikte geliştirecek.

Tarafların imzaladığı mutabakat zaptı, kamuoyunda “uçan otomobil” olarak da adlandırılan eVTOL araçların şehirlerde çalışabilmesi için gereken elektrik sistemlerine odaklanacak.

İlk şarj ortaklığı

Anlaşma, Embraer’in kontrolündeki Eve’in hava araçları için imzaladığı ilk şarj altyapısı ortaklığı oldu. Şirket daha önce uçak geliştirme, bakım ve hava trafik yönetimi alanlarında farklı ortaklıklar kurmuştu.

Yeni işbirliğiyle şarj cihazları, elektrik şebekesi bağlantıları ve operasyon merkezlerindeki enerji yönetimi birlikte ele alınacak. Taraflar, altyapının araçların ticari hizmete giriş takvimiyle eş zamanlı hazır olmasını hedefliyor.

Otomobil sistemi gökyüzüne uyarlanacak

Hitachi Energy, elektrikli araç filoları için geliştirdiği şarj teknolojisini eVTOL araçların yüksek güç ihtiyacına göre uyarlayacak. Hava araçlarının kısa sürede yeniden uçuşa hazırlanması, sistemin temel gereksinimleri arasında bulunuyor.

Şarj altyapısının yalnızca araca elektrik vermesi yeterli olmayacak. Vertiport olarak adlandırılan kalkış ve iniş noktalarında şebeke kapasitesi, enerji depolama, güç kalitesi ve kesintisiz işletme koşullarının birlikte planlanması gerekecek.

2 bin 700 araç sırada

Eve Air Mobility, dünya genelinde yaklaşık 2 bin 700 eVTOL için ön sipariş topladı. Sipariş havuzunda hava yolu şirketleri, helikopter işletmecileri ve şehir içi hava taşımacılığına hazırlanan operatörler yer alıyor.

Şirketin hava aracı dikey kalkış için sekiz pervane kullanacak. Sabit kanatlar seyir uçuşunu üstlenirken elektrikli motor sistemi kısa mesafeli şehirler arası ve şehir içi yolculuklara odaklanacak.

Sertifikasyon hedefi 2028

Eve’in tam ölçekli prototipi uçuş testlerinden geçiyor. Şirket 2026 programında düşük hızlı denemelerin ardından kanat destekli seyir ve geçiş uçuşlarına ilerlemeyi planlıyor.

Sertifikasyon hedefi 2027’den 2028’e ertelenmişti. Yatırımcılar bundan sonraki dönemde test programını, düzenleyici onayları, şarj altyapısının kurulacağı ilk şehirleri ve 2 bin 700 araçlık siparişlerin bağlayıcı sözleşmelere dönüşme hızını izleyecek.