Ücret artışları enflasyonu etkiler mi? Mahfi Eğilmez anlattı

Milyonlarca memur, emekli ve işçi 2025'te maaşlarına gelecek zam oranını merak ediyor. Ekonomistler yüksek maaş zammının enflasyonu körükleyeceğine işaret ederken, ücret-fiyat döngüsünü kırmak için reform yapılması gerektiğini söylüyor.

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de CNBC-e ekranlarında bu kısır döngüyü değerlendirdi. Ücret artışları enflasyona yol açar mı, ücret-fiyat sarmalından nasıl çıkılır sorularına cevap verdi.

'Enflasyon artışına izin vermeyeceksin'

Eğilmez, ücret artışları ile yükselen fiyatların enflasyonda çıkmaza yol açtığını belirterek, "Bunu önlemek için de ücretlerin geçmiş enflasyona değil, gelecek enfasyona endeklenmesi ve bu spiralin kırılması düşünülüyor." dedi. Bu sarmaldan çıkışın zor olduğuna işaret eden Eğilmez, "Enflasyon artışına izin vermeyeceksin, napıp edip enflasyonu yükseltmeyeceksin" ifadelerini kullandı.

Fiyat-ücret sarmalından nasıl çıkılacak?

Eğilmez, bu sarmaldan tek başına faiz, vergi ve kamu harcama politikalarıyla çıkılamayacağını, bütünsel reformlar gerektiğini belirtti. "Hukuktan, demokrasi reformuna kadar toplumun beklentilerini düzelterek, 'daha uygar bir topluma doğru gidiyoruz' havası verdiğinizde birçok şey değişebilir. Yabancı yatırım gelebilir, hukunun iyileşiği yerde yerli yatırım artabilir." dedi.

Enflasyonun gerilemesi ve TCMB revezlerindeki artışa rağmen CDS (Kredi Risk Primi) oranlarının düşmediğini belirten Eğilmez, fiyat ücret sarmalının ancak reformlarla aşılabileceğini söyledi.

2001 krizinden çıkartan program

2001 yılında uygulanan ekonomik programla bu sarmaldan çıkıldığını belirten Eğilmez, güçlü dezenflasyon, bankacılık sisteminin değişmesi ve güçlü maliye programına işaret etti. O dönem Türkiye'nin AB ile tam üyelik müzakerelerine başlandığını bunun da Türkiye'ye 20 milyar dolar doğrudan yabancı sermaya getirdiğini hatırlatan Eğilmez, yapısal reformların önemine işaret etti.

Eğilmez, henüz bu sarmaldan çıkışa yönelik de bir koşul oluşmadığını ifade etti.