Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 5,7 arttı. Aylık bazda ise artış yüzde 1 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 529 bin 149 kişi iken, 2022 yılı mayıs ayında 14 milyon 299 bin 713 kişi oldu.

Alt detaylarına bakıldığında; mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,2 arttı.

Aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,2 arttı.