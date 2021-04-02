Ücretsiz izne ayrılana günlük 50 lira

AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren yasa teklifini Meclis'e sundu.

Yeni teklif ile; yiyecek, içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, Mart ayı itibarıyla ücretsiz izne ayrılan çalışanlara, Nisan ve Mayıs aylarında günlük 50 lira ödenecek.

Yine yiyecek ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren, 2021 yılı Mart ayı itibarıyla iş akdi bulunan personel için Mart ve Nisan aylarında prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı, SGK’ya ödenecek tüm primlerden mahsup edilecek.

Çiftçilerin, 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılan tarımsal kredile borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilecek.