Ücretsiz kısa çalışma danışmanlığı

08 Nisan 2020

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA



Koronavirüsün salgın hale gelmesiyle bir çok sektörün adeta frene bastığını belirten, Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş. kurucu ortağı Nazmi Karyağdı, bir çok işletmenin kapandığını, bir çoğunun da faaliyetini yavaşlattığını bildirdi.



Her türlü dayanışmanın en yüksek seviyede olması gerektiği bir zaman diliminden geçildiğinin altını çizen Karyağdı, “Biz de bu süre içinde bilhassa küçük esnafımız ve işletme sahiplerimiz için destek olmayı amaçladık. Bu zor günlerde işletme sahiplerine ve onların çalışanlarına İŞKUR tarafından sağlanan bu imkândan yararlanılabilmesi için bilgilendirmenin ve rehberlik yapmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda iletilen sorulara azami 48 saat içinde cevap vermeyi hedeflemiş durumdayız" dedi.



Bu durumdaki işletmeler, www.vergialgi.net sitesindeki bu alanda hazırlanmış yazılı ve görsel içeriklere ulaşabilecekler. Veya bilgi@yeniekonomi.com.tr e-posta adresine sorularını iletebilecekler.



İşletme sahiplerinden gelecek sorular, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Uzmanı ve yazar Ahmet Metin AYSOY liderliğindeki güçlü bir kadro tarafından cevaplanacak.