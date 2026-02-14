Ücretsiz seyahat desteğine yüzde 30 zam: Toplu taşımada ödemeler artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ücretsiz seyahat kapsamındaki gelir desteği ödemelerine ilişkin esaslarda değişiklik öngören yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Seyahat desteği artırıldı

Yapılan düzenlemeyle birlikte ücretsiz seyahat uygulaması çerçevesinde sağlanan gelir desteği yüzde 30 artırıldı.

Buna göre, İstanbul ve Ankara’da şehir içi toplu taşıma hizmeti sunan her bir araç için verilen aylık destek 6 bin 210 TL’den 8 bin 73 TL’ye yükseltildi. Diğer büyükşehir belediyelerinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları için ödeme tutarı ise 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye çıkarıldı.

Büyükşehir statüsünde bulunmayan illerde destek miktarı 3 bin 726 TL’den 4 bin 844 TL’ye yükseltilirken, yönetmeliğin 6’ncı maddesinde yapılan değişiklik kapsamında şehir içi özel denizyolu ulaşım araçlarına ödenen aylık gelir desteği de 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye artırıldı.