Üçüncü çeyrek bilançolarından ilk sinyaller

Barış ERKAYA



Bilanço beklentilerinin yarattığı hareketlilik, kar satışlarına beraberinde endekste bir düzeltme hareketi eşlik etti. Açıklanacak olan 2022 üçüncü çeyrek bilançolarına ilişkin tahminlerin oldukça yüksek seviyelerde olması nedeniyle endeksin değerleme rasyoları açısından daha da ucuzlayacağı beklentisi, bir yıl sonu rallisini tetikleyebilecek etken olarak gösteriliyordu ve bu hareketin içinde bulunduğumuz haftalarda başlayacağına inanılıyordu.

4 bin endeks denemesi başarısız oldu

Peki ne oldu? Kar realizasyonlarıyla başlayan düzeltme hareketi, yarım olan Cuma seansını da hesaplamaya katarsak hisse senedi fiyatlarında ortalama (BİST-100 için) yüzde 3’e yakın bir düşüş getirdi. 4 bin puanı birçok kez yukarı yönde kırmayı deneyen BİST-100 endeksi, özellikle bankalardaki kar satışlarıyla bunu başaramayıp bir alttan destek bulmak için geri çekildi.

Endeksin psikolojik direnç noktaları olan 4 bin puanı geçmek için önce aşağıdan güç toplayacağı ve bu hareketin ancak hacimli bir yukarı sert reaksiyonla gerçekleşebileceği düşüncesi uzmanlar arasında ağır basıyor. Elbette buna son düşüşlerle birlikte gelen, gelecek olan bilanço verilerinin güçlü olmasının da destek olabileceği belirtiliyor.

Karlarda dolar bazlı yüksek artış

Peki gelen ilk kar verileri bize ne söylüyor?

Şu ana kadar 76 borsa şirketi KAP’a bilançosunu gönderdi. Dolar bazında bakıldığında bu 76 şirketin toplam 6.3 milyar dolar olan 2021/09 karlarını bu yılın aynı döneminde 9.2 milyar dolar çıkardığını görüyoruz. Bu dolar bazında yüzde 46 kar artışı demek. TL bazında ise kar artışı aynı dönemde yüzde 186. Çeyrekler bazında baktığımızda ise 2022/06 dönemine göre bu şirketlerin karlarında yüzde 54 dolar bazlı, yüzde 65 ise TL bazlı artış söz konusu.

BİST-100’ün geçen yılın eylül ayından bu yana dolar bazlı değer kazancı ise yüzde 36. Yani karlılıktaki artışı hisse senedi fiyatlarındaki artış henüz tam olarak karşılamış değil. Eğer karlılıktaki artışla eşdeğer bir hisse senedi fiyat artışı görmüş olsaydık bunun 4 bin 400 endeks seviyelerinde olması gerekirdi.

DİKKAT ÇEKEN SEKTÖRLER

Açıklanan karlara sektörel olarak baktığımızda beklendiği gibi otomotiv şirketlerinde karlılıkta geçen yılın üçüncü çeyreğine göre dolar bazlı bir gerileme dikkat çekiyor. Demir-çelik ve inşaat gibi büyümeye odaklı sektörlerin de performans düşüşleri gözden kaçmıyor. Buna karşılık özellikle yatırım kuruluşlarının TL-döviz ve hisse senetleri arasındaki getiri farklarından kaynaklı yarattığı marjların karlılıklara yansıdığı, aracı kurum, yatırım ortaklıkları ve yatırım holdinglerinin yüksek karlılık artışları sağladığını görüyoruz. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ise inşaat sektöründeki yavaşlamalardan henüz çok da etkilenmediği görülüyor. Önümüzde hafta bilançoların akışının hızlanmasıyla hisse bazlı hareketlerin hızlanması bekleniyor.