Üçüncü çeyrekte işe alımlar hız kazanacak

ManpowerGroup, 2022'nin üçüncü çeyreğinde işverenlerin işe alım beklentilerini ölçmek için 40 ülke ve bölgede, 40 binden fazla işverenle bir anket yaptı. ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Anketi’ne göre küresel işe alım iyimserliği, pandeminin başlangıcından bu yana görülmeyen seviyelere geri döndü. 40 ülke içerisindeki 36 ülkede bulunan işverenler yıllık bazda daha güçlü işe alım beklentileri olduğunu aktardı. 3. çeyrek için Küresel Net İstihdam Görünümü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artış ile yüzde 33’e yükseldi.

Ankete 1027 Türk işveren katıldı

Ankete katılan 1027 Türk işveren ülkemizde 2022'nin üçüncü çeyreğinde 13 puanlık bir Net İstihdam Görünümü ile güçlü bir işe alım hızı öngörüyor.

NEO puanının bir önceki çeyreğe göre 2 yüzde puan gerilemesi beklense de 2021 yılının 3. çeyreğine kıyasla 5 puan artması bekleniyor. Türkiye'deki işe alım iklimi, global ortalamanın -20 puan altında bir puan alarak 40 ülke içerisinde alt sıralarda yer aldı.

Ankete göre Türkiye’de yerel üretim ve ihracat önemini koruduğu için imalat sektöründeki işverenlerin istihdam beklentilerinin güçlü olduğu görülüyor. Diğer yandan uçuşların yeniden başlaması nedeniyle Türkiye'nin otel ve restoran sektörü de güçleniyor, bu durum özellikle turizme dayalı küçük işletmeleri olumlu yönde etkiliyor.

En güçlü-en zayıf sektörler

Türkiye'deki 10 sektörden 9'unda işe alım yöneticileri önümüzdeki çeyrekte çalışanların sayısını artırmayı planlarken, 1 sektörde NEO düşüş gösteriyor. Türkiye'nin en rekabetçi sektörü, istihdam görünümü 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 12 yüzde puan ve 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana 28 yüzde puan artışla 35 puana ulaşan toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu puan, 2011 yılından bu yana ölçülmeye başlanan toptan ve perakende ticaret sektöründe, kaydedilen en yüksek NEO puanı. Tüm sektörlerin NEO (Net İstihdam Görünümü) puanları şu şekilde sıralandı:Bankacılık, Finans, Sigorta ve Emlak (8); İnşaat (17); Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmet ve Kamu (13); BT, Teknoloji, Telekomünikasyon, İletişim ve Medya (-3); İmalat (23); Birincil Üretim (7); Restoran ve Oteller (9); Toptan ve Perakende Ticaret (35); Diğer Hizmetler (23); Diğer Sanayi (32).

En güçlü-en zayıf bölgeler

Türkiye'deki 7 bölgenin 6'sındaki şirketler önümüzdeki çeyrekte çalışan sayısında artış beklerken 1 bölgede düşüş öngörüyor. Türkiye'nin en rekabetçi bölgesi, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 7 yüzde puan, 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana 26 yüzde puan yükselişle 37 NEO puana ulaşan Karadeniz bölgesi olurken, en az rekabetçi bölge şirketlerin -15 Net Görünüm öngördüğü Doğu Anadolu oldu. Bölgelerin NEO puanları şöyle:

Ege (3); Karadeniz (37); Orta Anadolu (17); Marmara (20); Akdeniz (17); Doğu Anadolu (-15); Güneydoğu Anadolu (16).

Çalışan sayısına göre puanlama

Türkiye'deki 4 farklı boyuttaki organizasyonlar, önümüzdeki çeyrekte çalışan sayısında bir artış planlıyor. 250'den fazla çalışanı olan kuruluşlardaki işverenler, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 3 yüzde puan yükselen 25 NEO puanı ile en iyimser durumda olan işverenler… Şirketlerin büyüklüğüne göre NEO (Net İstihdam Görünümü) puanları şöyle oluştu: 10 çalışandan az (16), 10 - 49 (10), 50 – 249 (6), 250+ (25)

En önemli göstergelerden biri

İstihdama Genel Bakış Anketi, küresel olarak önemli bir ekonomik gösterge olarak kullanılan ve türünün en kapsamlı, ileriye dönük istihdam anketi olarak değerlendiriliyor. Net İstihdam Görünümü (NEO), işe alım faaliyetlerinde artış bekleyen işverenlerin yüzdesi alınarak ve bundan işe alım faaliyetlerinde düşüş bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak elde ediliyor. İstihdam Görünümü verilerini toplamak için kullanılan metodoloji, 3Ç 2022 raporu için 40 pazarı kapsayacak şekilde dijitalleştirildi. Önceki çeyreklerde yanıt verenlerle telefon yoluyla iletişime geçilmişken veriler artık çevrimiçi olarak toplandı. Katılımcılar, çift katılımlı çevrimiçi panellerin üyeleri olarak anketi tamamlamaya teşvik edildi. Sorulan soru ve yanıtlayan profili değişmedi. Organizasyon ve sektör boyutu, uluslararası karşılaştırmalara izin vermek için tüm ülkelerde standartlaştırıldı.

İŞVERENLER HALA ÜCRET ENFLASYONU İLE MÜCADELE HALİNDE

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, anketle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’deki işverenlerin işe alım beklentilerinin pozitif olduğunu görmek umut verici olsa da işverenler hala ücret enfl asyonu ile mücadele ediyor. İşverenlerimizin ajandalarındaki bir diğer önemli konu maddesinin ise yaşam tarzlarını iyileştirmek amacıyla iş değiştirmek isteyen çalışanları tutundurmak ve bu konuda çalışmalar yapmak olduğunu gözlemliyoruz. Sahada, Ukrayna savaşının tedarik zincirini etkilemeye başladığını ve ekonomik görünümde daha fazla belirsizlik yarattığını görmeye de devam ediyoruz. Ancak havayolu şirketlerinin uçuşlarını yeniden başlatması ile birlikte açılan turizm sezonunun ekonomiyi ve dolayısıyla istihdamı olumlu etkilemesini bekliyoruz. Nitekim araştırmamız da otel ve restoran sektöründe işverenlerin işe alım niyetlerinin oldukça olumlu olduğunu gösteriyor. Bir önceki çeyreğe göre en fazla artış gösteren sektör ise 14 puan değişimle restoran ve oteller oldu. Bu sektördeki işe alım beklentilerindeki üç aylık artış, 40 ülkenin üç aylık artış ortalamasının 11 puan üzerinde ve küresel olarak onuncu sırada yer alıyor.”