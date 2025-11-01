Üçüncü çeyrekte tarihi rekorla turizmde altın çağ yaşanıyor
Jeopolitik olumsuzluklara rağmen turizmde tarihi bir yıl yaşayan Türkiye, 2025’in üçüncü çeyreğinde de rekor gelir elde etti. 50 milyar dolara ulaştıklarını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “2025 yılı başında koyduğumuz 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefimizi tutturacağız. Bu yıl yüzde 1,6’lık bir artışla hedeflerimizle uyumlu bir seyir yakaladık” dedi.
Türkiye turizminde tarihi bir yıl yaşanıyor. 2025’in üçüncü çeyreğinde de rekor gelir elde eden ülke, Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm gelirine ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “2025 yılı başında koyduğumuz 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefimizi tutturacağız” açıklamasıyla başarının altını çizdi. Uzmanlar, Türkiye’nin sunduğu çeşitlilik, güvenlik ve kaliteli hizmet anlayışının, bu başarıda en önemli etkenler olduğunu belirtiyor.
Hedefler yakalandı, kişi başı harcama 103 dolar
2025’in ilk 6 ayında 25,8 milyar doları aşan Türkiye, yılın ilk 9 ayında 50 milyar dolarla turizm gelirinde yeni bir rekor daha kırdı. Bu rakamlarla birlikte kişi başı ortalama harcama 103 dolara çıktı, toplam ziyaretçi sayısı ise 50 milyona ulaştı. Ersoy, 2025 yılı üçüncü çeyrek turizm rakamlarını İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Ersoy, 2025 ziyaretçi sayılarından gelir rakamlarına kadar pek çok alanda hedeflerin yakalandığını ve aşılmaya başlandığını söyledi.
Ziyaretçi sayısı 50 milyona yaklaştı
Bakan Ersoy, yılın ilk dokuz ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 49 milyon 993 bine ulaştığını belirterek, “Geçen yıl aynı dönemde 49 milyon 181 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl ise yüzde 1,6’lık bir artışla hedeflerimizle uyumlu bir seyir yakaladık” dedi. Ülkelere göre ziyaretçi dağılımında Rusya Federasyonu’nun 5,53 milyon ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya’nın 5 milyon 220 binle ikinci, Birleşik Krallık’ın ise 3 milyon 540 binle üçüncü sırada yer aldığını aktaran Ersoy, “Bu tablo, pazar çeşitliliği stratejimizin sahada başarılı şekilde karşılık bulduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.
Ortalama kalış süresi 10,3 gün
Ortalama kalış süresinin 10,3 gün olarak gerçekleştiğini, bunun da yıl sonu hedefleriyle paralel olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, “2024’te ortalama kalış süremiz 10,6 gündü. Bu yıl 10,3 gün seviyesinde, hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Hatta beklentimizin biraz üzerinde, 10,32 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz” diye konuştu. Kişi başı gecelik harcama rakamlarındaki artışın da dikkat çekici olduğunu belirten Ersoy, “2017’de, strateji değişikliği öncesinde yabancı turistlerin kişi başı gecelik geliri 83 dolardı. 2024’te bu rakamı 107 dolara, 2025’in ilk dokuz ayında ise 116 dolara yükselttik. Bu, yüzde 9’luk bir artış anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Yurt dışı yerleşik vatandaşların da dahil olduğu toplam ziyaretçi grubunda kişi başı gecelik harcamanın 103 dolar olarak gerçekleştiğini, bunun da hedefin üzerinde olduğunu kaydeden Ersoy, “Yıllık ortalama hedefimiz 101 dolardı. İlk dokuz ayda 103 dolar seviyesini yakaladık. Böylece yüzde 7’lik bir gelir artışıyla 5 puanlık büyüme hedefimizi 7 puana çıkarmış olduk” değerlendirmesinde bulundu.
“Türkiye’yi dünyada ilk 5’e yerleştirdik”
Görevde oldukları süre boyunca ortaya konan stratejik bakış açısının sonuçlarının her yıl daha net şekilde ortaya çıktığını söyleyen Bakan Ersoy şunları kaydetti: “Her yıl bir önceki yılın rakamlarının üstüne çıkarak, rekorlar kırarak turizmde hem ziyaretçi sayımızı hem de gelirimizi yükselttik. Türkiye’yi dünya turizm pastasında ilk beşin içine kalıcı olarak yerleştirdik. Hatta Birleşmiş Milletler verilerine göre 2024 yılında İtalya’yı geride bırakarak turizm liginde dördüncü sıraya yükseldik.”
“64 milyar dolarlık hedefe ulaşacağız”
Bakan Ersoy, bu olumlu verilerin toplam turizm gelirlerine de yansıdığını belirterek, “2024’ün ilk dokuz ayında 47,3 milyar dolar gelir elde etmiştik. Bu yıl aynı dönemde 50 milyar dolara ulaştık. Yani yüzde 5,7’lik bir artışla Türkiye turizmde tarihinin en yüksek dokuz aylık gelirine imza attı” dedi. Ekim ayı verilerinin de güçlü seyrini sürdürdüğünü kaydeden Ersoy, “Elimizdeki geçici verilere göre ekim ayında da son derece iyi sonuçlar elde ettik. Nisan aylarında olumsuz etkisini gördüğümüz mevsimsel kayma, ekim ve kasım aylarında pozitif bir etki yaratmaya başladı” diye konuştu. Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi: “Bütün bu göstergeler bize yıl sonu turizm gelir hedefimiz olan 64 milyar dolara ulaşacağımızı net bir biçimde gösteriyor. Türkiye artık sadece ziyaretçi sayısıyla değil, elde ettiği gelir ve kalite göstergeleriyle de dünya turizminde güçlü bir konuma sahip.”