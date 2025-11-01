Üçüncü çeyrekte tarihi rekorla turizmde altın çağ yaşanıyor

Türkiye turizminde tarihi bir yıl yaşanıyor. 2025’in üçüncü çeyreğinde de re­kor gelir elde eden ülke, Cumhu­riyet tarihinin en yüksek turizm gelirine ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “2025 yı­lı başında koyduğumuz 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefimizi tutturacağız” açıklamasıyla başa­rının altını çizdi. Uzmanlar, Tür­kiye’nin sunduğu çeşitlilik, güven­lik ve kaliteli hizmet anlayışının, bu başarıda en önemli etkenler ol­duğunu belirtiyor.

Hedefler yakalandı, kişi başı harcama 103 dolar

2025’in ilk 6 ayında 25,8 mil­yar doları aşan Türkiye, yılın ilk 9 ayında 50 milyar dolarla turizm gelirinde yeni bir rekor daha kır­dı. Bu rakamlarla birlikte kişi ba­şı ortalama harcama 103 dolara çıktı, toplam ziyaretçi sayısı ise 50 milyona ulaştı. Ersoy, 2025 yı­lı üçüncü çeyrek turizm rakam­larını İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Er­soy, 2025 ziyaretçi sayılarından gelir rakamlarına kadar pek çok alanda hedeflerin yakalandığını ve aşılmaya başlandığını söyledi.

Ziyaretçi sayısı 50 milyona yaklaştı

Bakan Ersoy, yılın ilk dokuz ayında Türkiye’ye gelen ziyaret­çi sayısının 49 milyon 993 bine ulaştığını belirterek, “Geçen yıl aynı dönemde 49 milyon 181 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl ise yüzde 1,6’lık bir artışla hedefleri­mizle uyumlu bir seyir yakaladık” dedi. Ülkelere göre ziyaretçi dağı­lımında Rusya Federasyonu’nun 5,53 milyon ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya’nın 5 milyon 220 binle ikinci, Birleşik Krallık’ın ise 3 mil­yon 540 binle üçüncü sırada yer al­dığını aktaran Ersoy, “Bu tablo, pa­zar çeşitliliği stratejimizin sahada başarılı şekilde karşılık bulduğu­nu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Ortalama kalış süresi 10,3 gün

Ortalama kalış süresinin 10,3 gün olarak gerçekleştiğini, bu­nun da yıl sonu hedefleriyle pa­ralel olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, “2024’te ortalama kalış sü­remiz 10,6 gündü. Bu yıl 10,3 gün seviyesinde, hedefimiz doğrultu­sunda ilerliyoruz. Hatta beklen­timizin biraz üzerinde, 10,32 se­viyesinde gerçekleşmesini öngö­rüyoruz” diye konuştu. Kişi başı gecelik harcama rakamlarında­ki artışın da dikkat çekici olduğu­nu belirten Ersoy, “2017’de, stra­teji değişikliği öncesinde yabancı turistlerin kişi başı gecelik geliri 83 dolardı. 2024’te bu rakamı 107 dolara, 2025’in ilk dokuz ayında ise 116 dolara yükselttik. Bu, yüz­de 9’luk bir artış anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Yurt dışı yer­leşik vatandaşların da dahil oldu­ğu toplam ziyaretçi grubunda kişi başı gecelik harcamanın 103 dolar olarak gerçekleştiğini, bunun da hedefin üzerinde olduğunu kay­deden Ersoy, “Yıllık ortalama he­defimiz 101 dolardı. İlk dokuz ay­da 103 dolar seviyesini yakaladık. Böylece yüzde 7’lik bir gelir artışıyla 5 puanlık büyü­me hedefimizi 7 puana çı­karmış olduk” değerlen­dirmesinde bulundu.

“Türkiye’yi dünyada ilk 5’e yerleştirdik”

Görevde oldukları süre boyunca or­taya konan stratejik bakış açısının sonuçlarının her yıl daha net şekil­de ortaya çıktığını söyleyen Bakan Ersoy şunları kaydetti: “Her yıl bir önceki yılın rakamları­nın üstüne çıkarak, rekor­lar kırarak turizmde hem ziyaretçi sayımızı hem de gelirimizi yükselttik. Türkiye’yi dünya turizm pastasında ilk beşin içi­ne kalıcı olarak yerleştirdik. Hatta Birleş­miş Milletler verilerine göre 2024 yılında İtal­ya’yı geri­de bıraka­rak turizm liginde dördüncü sıraya yük­seldik.”

“64 milyar dolarlık hedefe ulaşacağız”

Bakan Ersoy, bu olumlu verilerin toplam turizm gelirlerine de yansıdığını belirterek, “2024’ün ilk dokuz ayında 47,3 milyar dolar gelir elde etmiştik. Bu yıl aynı dönemde 50 milyar dolara ulaştık. Yani yüzde 5,7’lik bir artışla Türkiye turizmde tarihinin en yüksek dokuz aylık gelirine imza attı” dedi. Ekim ayı verilerinin de güçlü seyrini sürdürdüğünü kaydeden Ersoy, “Elimizdeki geçici verilere göre ekim ayında da son derece iyi sonuçlar elde ettik. Nisan aylarında olumsuz etkisini gördüğümüz mevsimsel kayma, ekim ve kasım aylarında pozitif bir etki yaratmaya başladı” diye konuştu. Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi: “Bütün bu göstergeler bize yıl sonu turizm gelir hedefimiz olan 64 milyar dolara ulaşacağımızı net bir biçimde gösteriyor. Türkiye artık sadece ziyaretçi sayısıyla değil, elde ettiği gelir ve kalite göstergeleriyle de dünya turizminde güçlü bir konuma sahip.”