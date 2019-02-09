Ucuz iş gücünün avantajı azalıyor
MGI araştırmasına göre, toplamda ihracat artmasına rağmen, küresel ihracatın oranı, yapılan üretime oranla azalıyor. Çünkü başta Çin olmak üzere büyüyen pazarlar, yurtiçinde ürettiklerinden daha fazla tüketmeye başladı. Küresel ekonomide ‘en düşük ücretli iş gücü arayışı’ giderek azalıyor.
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