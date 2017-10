Ucuz kırmızı ete TPF de talip

27 Ekim 2017

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kırmızı et fiyatını düşürecek formülüne Türkiye Perakendeciler Federasyonu da (TFP) dahil olmak istediğini açıkladı.

Kırmızı et fiyatlarını düşürmek için Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla büyük marketlerde 10 bin satış reyonu kurmaya hazırlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ucuz kırmızı et projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, "Sayın Bakanımız dün proje için 2 zincir market ile görüşüldüğünü, çalışmanın kasım ayında nihai aşamaya geleceğini açıkladı. Bu projede biz de yer almak istiyoruz. Türkiye ekonomisine birçok alanda katma değer yaratan yerel zincirler olarak TPF çatısı altında 3 bin 500'e yakın, üyemiz olmayan ayrıca 4 bin yerel zincir market bulunuyor. Hayata geçirilecek projenin sadece 2 zincir mağazada uygulanmasını rekabet açısından uygun bulmuyoruz. Bakanımızdan projenin 2 işletme yerine, yerel zincirlerin de dahil edilerek sonuçlandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Bu proje için görev almaya hazırız"

Başta istihdam olmak üzere birçok alanda katma değer yaratan yerel zincirlerin, toplam market grupları içerisindeki istihdam payının yüzde 40, satış payının yüzde 35,3, toplam gıdadaki yerellerin satış payının ise yüzde 9,8 olduğuna dikkat çeken Altunbilek şu ifadeleri kullandı:

"Çizgi net belirlenmediği için son yıllarda indirim marketlerinin agresif hedefleri ile perakende sektörü tehlike sinyalleri veriyor. Bu durum yerel yatırımcıyı zora sokuyor. Her bir yerel markette ortalama 15-20 kişi istihdam ediyor. Biz, yan yana market açarak, market sayımız bu kadar oldu diyerek agresif tutumlar yerine, üreticimizin, tedarikçimizin, tüketicimizin yanında duruyoruz. Son 2 yılda yaşanan olumsuzluklara rağmen çift haneli büyümeye devam ettik. Yereli, Türkiye ekonomisini zor rekabet şartları altında desteklemeye devam edip, ciromuzu 30 milyar TL'nin üzerine çıkardık. 300'ü aşkın yerel yatırımcı, bulunduğu şehre, çalışanlarına, marketlerinden alışveriş yapan müşterilerine değer yaratmak için zaman mevhumu gözetmeksizin çalışıyor. Marketlerimizin hepsinde aile ekonomisine destek olacak bu proje için görev almaya hazırız."