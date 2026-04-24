UEA'dan LNG uyarısı: Doğalgaz piyasasını iki yıllık zor bir dönem bekliyor

Uluslararası Enerji Ajansı, Orta Doğu'da patlak veren savaşın küresel LNG piyasasında beklenen arz fazlasını en az iki yıl geciktirdiğini açıkladı. UEA'nın cuma günü yayımladığı yeni rapora göre çatışmalar ve geciken projeler, önümüzdeki yıllarda etkisi hissedilecek ciddi bir doğalgaz açığı riski yaratıyor.

UEA, kısa vadeli arz kayıpları ve yavaş büyümesinin birleşik etkisinin, 2026 ile 2030 yılları arasında yaklaşık 120 milyar metreküp LNG açığına yol açabileceğini belirtti.

Talep 'şimdilik' düşüşte

Öte yandan yüksek fiyatlar, ılıman hava koşulları ve tüketimi kısıtlayan politikalar nedeniyle gaz ithalatına bağımlı büyük pazarlarda talep düşüş gösterdi. Arz sıkıntısı yaşayan birçok Asya ülkesi ise yakıt değişimi ve tasarruf önlemleriyle gaz kullanımını azaltmaya yöneldi. Rapora göre küresel doğalgaz piyasasının dengelenmesinde talep yönetimi belirleyici olacak.

Vitol Group da hafta başında Katar'ın LNG tesislerindeki hasarı ve Orta Doğu genelindeki yeni projelerdeki gecikmeleri gerekçe göstererek, küresel arzın 2028 yılına kadar etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Bölgede belirsizlik büyürken, küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık beşte biri fiilen kesildi. Katar, geçen ay İran'ın düzenlediği saldırıların sıvılaştırma kapasitesinin yaklaşık yüzde 17'sine zarar verdiğini, onarımın ise beş yıla kadar sürebileceğini açıklamıştı.