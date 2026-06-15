Ufuk Tarhan: İnsanlar ve insansılar etkili çalışmanın yolunu bulmalı

Çin’de insan teknoloji birleşmesinin şu anda en üst örneklerinin yaşandığını belirten Tarhan, Jetgiller’den beri olması beklenen gelişmelerin artık yaşandığını vurguladı. Robotların hayatımızda olduklarını ve full otonom çalışabildiklerini dile getiren Tarhan, “Bunun sebebi, Çin’in yüzde 95 oranında neredeyse 5G’ye geçmiş olması. Bugün 5G yapay zekâya adaptasyonu ile bunları yapabiliyor. Yapay zekâyla çalışmanın nasıl bir şey olduğunu gösteriyor” dedi.

Artık yalnız değiliz

Buradan çok ciddi derslerin alınması gerektiğini dile getiren Tarhan, dünyanın ve değişimin farkında olduklarını, yani altyapı ve üst yapı çalışmalarında bir sorun olmadığını ifade etti. Bireylerin ne yapması gerektiğine açıklık getiren Tarhan, “İnsanlar ne yapacak? Bu geçirdiğimiz dönüşüm süreci içinde aktif olarak iş hayatının içinde yer alacaksınız, almak zorundasınız. Büyük ihtimalle ve bunun her şeyde değiştiğinin farkındasınız. Dünya böyle değişiyor. Artık yalnız değiliz. Çalışma hayatında insanlar ve insansılar bir arada etkili, tempolu ve akılcı bir şekilde çalışmanın yolunu bulmalıyız. Son yıllarda artık çok net yapay zekâyı kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla hepinize ilk tavsiyem fütürist olarak bakmaya çalışın. Bunu, teknolojiyle iç içe geçerek yapın” diye konuştu.

Çocuklar dijital ikizleriyle büyüyecek

Bireylerin artık ne yapması gerektiğine geçileceğini belirten Tarhan, altı ve üst yapının, hem dünyada hem ülkemizde harıl harıl hazırlandığını kaydetti. Nüfus artış oranının düşmesine rağmen insan nüfusunun artığına değinen Tarhan, şöyle devam etti: “Şu anda bile 8.2 milyar civarında. Bir de demografi değişiyor. İnsanlar daha uzun, sağlıklı, aklı başında ve aktif yaşıyor. Şu anda 120 yaşına kadar yaşayacak çocuklar doğuyor. Bugün doğan çocuklar dijital ikizleriyle büyüyecek ilk nesli temsil ediyor. Biz, insansılarla beraber yaşamaya devam edecek son organik nesli temsil ediyoruz. Bundan sonrasına artık yalnız gitmemiz imkân dahilinde değil. Mutlaka fiziksel ya da yapay zekâ formundaki insansılarla ilerleyeceğiz. Bizim agent’larımızı kurmamız gerekiyor.”

Önümüzde bir 10 sene var

“Tarihte olabilecek en kötü gelir dağılım eşitsizliği noktalarından birindeyiz” diyen Tarhan, gençler başta olmak üzere herkesin geleceği göremediklerini aktardı. Önümüzde çok önemli birkaç kırılma noktası ile bu sorunların çözülmeye çalışıldığını ifade eden Tarhan, “Dünya, yarattığı demokrasi ve kapitalizm gibi sistemleri beceremediğini artık itiraf ediyor. Şu anda teknokrasi 1-0’dayız diyebiliriz. Teknoloji bütün dünyanın düzenini belirliyor. Dünyanın direksiyonunda insan var ama insanları en fazla etkileyen şey teknoloji. Yapay zekâ robot ve bunları çalıştırmak için enerji sorununun halledilmesi, sürdürülebilir koşullarının, internet, yani bağlantı hız ve erişim, yüzde 100 kesintisiz erişim olanaklarının sağlanması gerekiyor. Hava, su, yiyecek gibi” diye konuştu. Bugüne kadar bütün olanların endüstri devrimi ile ilerletildiğine işaret eden Tarhan, şimdi Çin’in çıktığını ve bütün oyunu bambaşka gözlerle görmeyi sağlayan gerçekliği ortaya koyduğunu dile getirdi. Tarhan, şöyle devam etti: “Şimdi önümüzde 10 sene var. Biz de aktif olarak iş hayatının içinde bu değişime yakalananlarız. Sürdürülebilir işimizin olması için bu 10 seneyi son derece dikkatli ve sistemli kullanmalıyız.”

“İnsanlar çok katmanlı bir T İnsan’a dönüşüyor”

İnsanın artık tek bedenli, tek kariyerli ve tek kimlikli bir varlık olmaktan çıkmaya başladığını aktaran Tarhan, verisiyle, ikiziyle, agent’larıyla bambaşka bir forma dönüşmeye evirildiğini ifade etti. İnsanların, yeni form dönüşümüne dikkati çeken Tarhan, “Çok katmanlı bir T İnsan’a dönüşüyor. Yapay zekâ ile aslında T agent da gerekecek. Yani T İnsan’ların bir konuda derinleşmiş insanların T agent’la da çalışması gerekecek. Sadece iş hayatına değil, yaşamın her boyutuna sızmış olacak. Yani çocuğunun sanal sevgilisiyle tanışmak zorunda olan ebeveynler olacak. İnsanların partner olarak seçtiği varlıklar, psikiyatrist, hukukçu seçtikleri gibi bir sürü şey aslında işaret fişekleri taşıyor” yorumunda bulundu.

“Yapay zekâ kullanıyorumdan YZ ile çalışıyorum fazına geçin”

Dijital dönüşümün biyoloji dahil her bir hücremizin dijitalleşmesi demek olduğunu ifade eden Tarhan, onu daha anlamlı kullanacak olan sistemlerin quantum computing ile takriben 10 sene içinde devreye gireceğini söyledi. 5G’nin esas gerekli olduğu yerin Industrial Automation olduğunu söyleyen Tarhan, şöyle devam etti: “Çin’de şu anda 5. Endüstri Devrimi başladı. 5. Endüstri Devrimi’ni yaptıkları için bu kadar sıçrıyorlar. Bizim ve dünyanın, Amerika’nın şu anda soluk soluğa yetişmeye çalıştığı yer orası” açıklamasında bulundu. Amara Yasası’na da değinen Tarhan, şunları kaydetti: “Amara Yasası diyor ki ‘her teknoloji ilk defa çıkmıyor dünyaya’. Çıkan her teknoloji kısa dönemde anormal ve sanki her şey öyle olacakmış gibi bakılıyor. İnternet çıktı, kitaplar bitiyordu. Dolayısıyla hemen öyle olmayacak. Başka software’ler ve başka insanlar gerekiyor. Yapay zekâ seni bir şey yapmayacak. Biz işimizi iyi yaparsak, yapay zekâdan bizi misli misli daha akıllı, daha becerikli hale getirip zihnimizi açacak. Zaten öyle de oluyor. Diğer taraftan, dijital dönüşümde motto; veri yeni paradır. En son bütün fütürist toplantıların açılışların cümlesi de ‘focus’ odaklanmak yer alıyordu. Odaklanmak için de bir amaç ve vizyon sahibi olmak gerekiyor. Yani ‘bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini’ bilen T İnsan’lara dönüşmemiz lazım. Burada birinci T teknoloji yer alıyor. İkinci T ise tasarım ve transformasyon ile adaptasyon içinde olmamız gerekiyor. Ve üçüncüsü ise takım oyunu içinde oynanması yer alıyor. Özetle şunu demek istiyorum; yani yapay zekâ kullanıyorum fazından derhal, yapay zekâ ile çalışıyorum fazına geçin.”