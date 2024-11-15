Uganda petrol sektörüne 3 havza daha kazandırıyor! 2025 üretim hedefi: 200 bin varil
Uganda Enerji ve Maden Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Sidronius Okasaai Opolot, ülkenin petrol rezervlerini güçlendirmek ve petrol üretim altyapısını genişletmek için 3 yeni havzanın petrol aramalarına açılacağını duyurdu. Ülkenin, 2006'da keşfettiği rezervle, Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahminleri yapılmıştı.
Uganda hükümeti, ülkenin petrol rezervlerini güçlendirmek ve petrol üretim altyapısını genişletmek için 3 yeni havzanın petrol aramalarına açılacağını duyurdu.
Atacakları yeni enerji adımında kamuoyunun fikrinin de alınacağını belirten Enerji ve Maden Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Opolot, halkın, Moroto-Kadam, Kyoga Gölü ve Hoima havzalarında yapılacak petrol aramaları için görüşlerini 90 gün içinde iletmelerini istedi.
Petrol sektörü açısından önemli gelişme
Ülkenin 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahminleri yapılırken, Uganda Petrol İdaresi (PAU) geçen yıl Kingfisher petrol sahalarındaki petrol kuyularında sondaja başlamıştı.
Uganda'nın Moroto-Kadam Havzası, Hoima Havzası ve Kyoga Gölü Havzası'nda başlatacağı petrol arama çalışmalarıyla petrol sektöründe önemli adımlar atıyor. Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günlük 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor.