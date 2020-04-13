Uğur: Koronavirüs sonrasında üretimi başka ülkelere kaptırmamalıyız

13 Nisan 2020

Dünya Talks’a konuk olan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, koronavirüsün etkilerini değerlendirdi.

Korona bitince üretimi başka ülkelere kaptırmamalıyız

Uğur, şunları söyledi: “Bugün gelinen noktada üretim için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak birçok ülke siparişleri durdurdu. Küçük küçük de olsa üretime ara vermeden çalışıyoruz. Tabi ki de insan sağlığı her şeyden önce gelir. Bunun için de tüm önlemlerimizi aldık. Ancak sektörler bazında bazı destekler de bekliyoruz. Toz bulutu ortadan kalktıktan sonra üretimi başka ülkelere kaptırmamak lazım” dedi