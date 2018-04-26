UKON başkanlığına yeniden Hacıince seçildi

26 Nisan 2018

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından yapılan açıklamaya göre, UKON 4. Olağan Genel Kurulu'nda belirlenen yeni yönetim kurulu, Ahmet Hacıince'yi oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçti. UKON Başkan Vekili Fazlı Yalçındağ ve Musahip Üye ise Mustafa Kemal Çakırca oldu.

Hacıince Genel Kurulda yaptığı konuşmada, yeni dönemde de kırmızı ette ithalat bağımlılığının önüne geçmek üzere, yerli üretimin artırılması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Üretimden tüketime kadar tüm kesimlerine dönük plan ve projeler geliştireceklerini vurgulayan Hacıince, "Kırmızı etle ilgili tüm detayların paylaşıldığı bir bilgilendirme platformu kuracağız. Bu platform üzerinden kamuoyunun kırmızı etle ilgili doğrulara ulaşmasını kolaylaştıracağız. Sektörel bilgi havuzu özelliği taşıyacak bu platformla, hem bilgi kirliliğinin önüne geçilmiş olacak hem de gelişmelerin yakından takip edilmesi sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA