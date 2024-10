UKON et fiyatlarının arttığını duyurdu

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin haftalık olarak açıkladığı karkas et fiyatlarına göre, karkas et fiyatları 17 Ekim haftasına göre aylık yüzde 0,20 ile yıllık yüzde 40 ile yüzde 75 arasında artış gösterdi.

Türkiye'de karkas et fiyatları, bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde fiyatlar genellikle daha yüksekken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde et fiyatları daha uygun seviyelerde seyrediyor.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) karkas et fiyatlarına zam geldiğini duyurduğu yeni listeye göre; Türkiye genelinde ortalama dana karkas et 323,25 lira kuzu karkas et 364,86 lira oldu.

Ege Bölgesi'nde dana karkas 316, Marmara Bölgesi'nde de 326,17 lira olarak belirlendi.

Kuzu karkas et ise Ege Bölgesi'nde 331,67, Marmara Bölgesi'nde 388,92 lira olarak açıklandı.