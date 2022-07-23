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Ukrayna: 3 liman 2 hafta içinde çalışacak

Ukrayna, tahılın çıkışı için kullanılacak Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanların 2 hafta içinde tamamıyla çalışacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarının iki hafta içinde çalışacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahılın çıkışı için kullanılacak Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarından ilk gemilerin 4 gün içinde çıkabileceği belirtildi.

Söz konusu limanların tamamıyla 2 hafta içinde çalışacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da Koordinasyon Merkezi'ni oluşturmak için yarın heyet göndermeye hazırız. Diğer tarafların bunu hızlı yapmaya hazır olduğunu umuyoruz. Merkez oluşturulunca ilk limanı açabileceğiz."

 

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