Ukrayna: 3 liman 2 hafta içinde çalışacak
Ukrayna, tahılın çıkışı için kullanılacak Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanların 2 hafta içinde tamamıyla çalışacağını açıkladı.
Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarının iki hafta içinde çalışacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahılın çıkışı için kullanılacak Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarından ilk gemilerin 4 gün içinde çıkabileceği belirtildi.
Söz konusu limanların tamamıyla 2 hafta içinde çalışacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da Koordinasyon Merkezi'ni oluşturmak için yarın heyet göndermeye hazırız. Diğer tarafların bunu hızlı yapmaya hazır olduğunu umuyoruz. Merkez oluşturulunca ilk limanı açabileceğiz."