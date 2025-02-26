Ukrayna-ABD mineral anlaşmasının detayları açıklandı

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, ABD ile yapılan taslak mineral anlaşmasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Anlaşmanın, Washington’un Kiev’e yönelik güvenlik garantileri çabalarını desteklediğini belirten Shmyhal, sürecin iki ülke liderlerinin mutabakatıyla ilerleyeceğini ifade etti.

Shmyhal, “Ukrayna Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı, güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya vardıktan sonra, bu ön anlaşmayı nasıl bağlayacağımızı netleştirdik. Anlaşmanın nihai hali, her iki liderin huzurunda Ukrayna hükümetinin bir temsilcisi tarafından imzalanacak” dedi.

Doğal kaynak gelirlerinin yarısı ortak fona aktarılacak

Anlaşmanın finansal boyutuna da değinen Shmyhal, Ukrayna’nın devlete ait doğal kaynaklardan ve ilgili altyapı projelerinden elde edilecek gelirlerin yüzde 50’sinin ABD ile ortak bir fona aktarılacağını belirtti. Fonun yönetimi, iki ülke tarafından ortaklaşa yürütülecek.

Shmyhal, "Bu fon oluşturulurken mevcut maden sahaları, tesisler, lisanslar ve kiralar tartışma konusu değildir," diyerek, anlaşmanın sadece yeni gelir akışlarını kapsadığını vurguladı.

Ukrayna’nın mineral kaynakları, savaşın etkileri ve güvenlik garantileri çerçevesinde ABD ile yapılan bu yeni ekonomik iş birliği, ülkenin gelecekteki enerji ve sanayi politikaları açısından kritik önem taşıyor.