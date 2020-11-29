Ukrayna Başbakanı Shmyhal: Ukrayna Türkiye ile birlikte büyümek istiyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile Yuvarlak Masa Toplantısı, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskyi, Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Kryklii, DEİK Başkanı Nail Olpak, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin ve iki ülke iş dünyası temsilcilerinin hibrit katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Ukrayna Başbakan Denys Shmyhal, Türk iş dünyası ile altyapı, inşaat ve enerji alanlarında ortak projelere imza atmak istediklerini söyledi. Türkiye’ye yönelik ilk ilk resmi ziyaretleriyle birlikte iş birliğinin daha da artacağı inancında olduklarını belirten Shmyhal, Türkiye'nin Ukrayna için sadece bir iş ortağı değil, aynı zamanda çok önemli bir stratejik ortak olduğunu ifade etti.

Türkiye ile en üst düzeyde bir araya geldiklerini ve yoğun bir diyalog içinde olduklarını vurgulayan Shmyhal, şöyle konuştu: "Politik ilişkilerimizin yanında ekonomik ve ticari iş birliğimizi de sürekli artırıyoruz. Ukrayna, Türkiye ile büyümek istiyor. Pandemiye rağmen, Ukrayna ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ve ekonomilerimiz gelişmeye devam ediyor. Türk iş dünyası biliyor ki; Ukrayna, son birkaç ay içinde attığı dijital devlet yönetimi, ekonomi ve sağlık reformlarıyla öne çıkıyor. Türkiye’nin kamu-özel sektör tecrübesinden istifade edeceğimize inanıyorum. Bu açıdan Ukrayna ile Türkiye’nin altyapı, enerji ve inşaat gibi alanlarda pek çok ortak projeye imza atabileceğini düşünüyoruz. Bu alanlardaki iş birliğimizi artıracak, devlet garantili kamu-özel sektör projelerinin kolaylaştıracak tüm enstrümanları kullanıyoruz. İkili ticaretimiz açısından tarım, enerji ve IT alanlarının potansiyelini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ayrıca turizm alanında da ortak projeleri geliştirmemiz için en uygun zamandayız. Eminim ki, ortak gelişimimizi sürdüreceğiz. Bu yolda en önemli adımlardan biri de Serbest Ticaret Anlaşması imzalamamız olacak. Ticaretimizin önündeki sorunları ve teknik bariyerleri ortadan kaldırmak adına tüm problemleri ele alarak ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”

“6 yeni otoyol projesinde Türk iş dünyası ile çalışmak istiyoruz”

Ukrayna’nın Türk iş dünyası ve özel sektörü için pek çok yeni fırsat sunduğuna değinen Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Kryklii ise, Ukrayna Devlet Emlak Fonu tarafından finanse edilen ve halihazırda devam eden 3 büyük özelleştirme projesinin bulunduğunu açıkladı. Bilhorod-Dnistrovsky, Skadovsk ve Ust-Dunaisk deniz limanlarıyla ilgili özelleştirme çalışmalarını ise tamamladıklarını anlatan Kryklii, ilerleyen zamanlarda Berdyansk, Mariupol, Izmail ve Reni deniz limanlarında da özelleştirmeye gideceklerini söyledi.

Yanı sıra Chornomorsk deniz limanında konteyner terminali ve Odesa deniz limanında yolcu terminali inşaatıyla ilgili yeni projelerinin bulunduğunu kaydeden Kryklii, "Bugün burada bulunan Türk iş dünyası temsilcilerinin yatırım yapmak isteyeceği pek çok farklı alanda proje olduğuna inanıyorum. Türk iş insanları için Ukrayna’daki altyapı ve yatırım projeleri için de bir atlas hazırladık. Örneğin; otoyol ve tren istasyonları gibi önemli yatırım imkanları bulunuyor. Özel sektör temsilcileri için uluslararası finans ve kredi kuruluşlarının finansman desteğiyle Khmelnytskyi, Dnipro, Kharkiv, Vinnıtsya, Mıkolayiv, Kıyiv şehirlerinde 7 tren istasyonu inşaatıyla ilgili projelerimiz söz konusu. Bu tren istasyonlarının yenilenmesi yerine, sıfırdan inşa edilsin istiyoruz. Bu tren istasyonları ile bölgede hem ticari hem kültürel açıdan cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Ukrayna’nın çeşitli bölgeleri arasında yapılacak yeni otoyollar için değeri 2 milyar doları bulan 6 büyük projemiz bulunuyor. Havacılık sektöründe de fizibilite çalışmalarına başladığımız yeni havalimanı projelerimiz var. Çernivtsi ve Kherson havalimanlarını örnek olarak verebiliriz. Özellikle bu iki havalimanı için Türk iş dünyasının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz.” dedi.

“Türkiye’nin kamu-özel sektör iş birliği tecrübesi Ukrayna’ya fayda sağlayacak”

Türkiye’nin, kamu-özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdiği projelerdeki tecrübesinin Ukrayna’daki altyapı projeleri için faydalı olacağını vurgulayan DEİK Başkanı Nail Olpak da, 20 Kasım’da dijital bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bugün de hibrit olarak bir aradaya geldiklerini söyledi.

COVID-19 sürecinin günlük hayatta olduğu gibi iş yaşamında da bazı kavramların değişmesine neden olduğuna değinen Olpak, "Dijital teknolojiler ile yapay zeka artık hayatımızda daha fazla yer alıyor. Öte yandan globalleşmeye odaklandığımız bir dönemden glokalleşmeyi konuştuğumuz yeni bir dönemin içindeyiz. COVID-19 pandemisi ile birlikte ölçek ekonomisinin de tek başına yeterli olmadığını bir kez daha kavradık. Ve elbette küresel ticarette ulaşılabilirlik diye yeni bir kavram ortaya çıktı. İş dünyası olarak tedarik zincirini kavramının önemini hep vurgulardık ama tedarik zincirinin bu kadar önemli olduğunu zannederim pandemi bize çok net bir şekilde ifade etti. Ve en önemlisi de 'güven' kelimesi. Dönemin kazananları, tedarik zincirini kopartmadan ayakta kalanlar ve muhataplarına güven duygusunu çok daha iyi verebilenler olacaktır diye düşünüyorum. Güven ve tedarik zinciri kavramları, önümüzdeki dönemde hayatımızda çok daha önemli bir rol oynayacak. Türkiye ile Ukrayna arasında ikili ticaretin artırılması hedeflerimizin yanı sıra özellikle altyapı ve müteahhitlik alanında da önümüzde çok önemli projeler var. Bu noktada, Türkiye’nin kamu-özel sektör alanındaki iş yapma tecrübesinin Ukrayna ile gerçekleştireceğimiz ortak projeler açısından son derece faydalı olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.