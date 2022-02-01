Ukrayna ile Türkiye arasında STA imzalanıyor

Kerim ÜLKER

Dünyanın gözü Karadeniz’in kuzey yakasındayken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine dair endişeler de hızla artıyor. Böyle bir ortamda Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir ekonomik işbirliği hayata geçiyor. Türkiye’nin 15 yıldır müzakerelerini sürdürdüğü Ukrayna ve Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması önümüzdeki günlerde imzalanıyor. Anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkent Kyiv’de yapacağı resmi temaslar çerçevesinde imzalanacağını duyuran isim ise Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan oldu. Geçtiğimiz hafta Ukrayna ve Rusya arasındaki siyasi gerilimin Türkiye’ye yansıması üzerine yaptığımız söyleşide de bu konunun imzalanması gerektiğini vurgulayan Pehlivan, STA’nın hayata geçebileceğini ifade etmişti. Kyiv-Ankara arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal birlikteliğin son yıllarda hızla yükseldiğini dile getiren Pehlivan, “ Coğrafyamızda kritik günler yaşarken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, bugün Ukrayna Parlamentosu’nun 9 dönemi 7’nci oturumun açılışında tarihi müjdeyi milletvekilleri ile paylaştı. Başkan Zelensyk, güçlü bir ekonomik sinyal vermek adına Türkiye ile STA’nın 2 gün içerisinde imzalayacağını duyurdu. Bu tarihi bir müjde” dedi.

2021’de turizm, ihracat ve dış ticaret rekoru kırıldı

İki ülke arasındaki STA ilk kez 1998 yılında ilk kez gündeme geldi. 2007 yılından bu yana da müzakereler devam ediyor. Pehlivan, “Karadeniz’in iki yakası birbirleriyle daha fazla entegre olacak. 3 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kyiv ziyaretinde Zelensky ile birlikte iki ülke arasındaki 10’uncu stratejik işbirliği konseyine başkanlık edecek. Bu görüşmeler sonunda anlaşma imzalanacak” diye konuştu.

Kısa sürede 10 milyar doları aşacak

Pehlivan şöyle devam etti: “İki ülke arasında pasaportsuz ve vizesiz seyahat sağlanıyordu. İki ülke arasında ekonomik anlamda başarılı bir yılı geride bıraktık. Ukraynalı turist sayısı 2 milyondan fazla turist geldi. Müteahhitlerimizin aldığı iş rekoru da yüzde 130 artarak 1.6 milyar dolara ulaşarak tazelendi. İhracatımız da 3.2 milyar dolarlık ihracat rekoru kırdık. STA olmadan iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 52 artarak ve 7.4 milyar dolara ulaştı. STA ile birlikte kısa zamanda 10 milyar dolara ulaşacak.”