Ukrayna-Rusya kısmi ateşkesi petrol fiyatlarını etkiliyor! Brent petrol güne yükselişle başladı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 700 bin varil artışla 437 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump-Putin görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İki lider enerji üretim alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı." dedi. Bu iki gelişme petrol fiyatları üzerinde etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 71,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,10 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 73,72 doların direnç, 68,28 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasında geçici barış anlaşması sağlanmasının ve bir ay boyunca karşılıklı enerji altyapılarına saldırmama konusunda uzlaşmaya varmalarını, piyasalar tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Öte yandan, İsrail ordusunun ateşkesi bozması ve OPEC+ grubunun üretim kesintisi planları petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

OPEC'ten yeni üretim açıklaması

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu perşembe günü yaptığı açıklamada, yedi üye ülkenin son dönemdeki üretim artışlarını dengelemek amacıyla üretimi azaltacağını duyurdu. OPEC+ grubunun üretim kesintileri, ilerleyen aylarda arzın azalabileceğine yönelik beklentileri güçlendirerek fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçti.

Plana göre, günlük üretim kesintileri 189 bin ile 435 bin varil arasında değişecek ve bu uygulama Haziran 2026'ya kadar devam edecek. Üretim kesintilerinin ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Irak'ta gerçekleşmesi beklenirken, Kazakistan'ın son aylarda OPEC+ üretim kotalarının üzerinde petrol ürettiği belirtildi.