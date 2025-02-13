Ukrayna ve ABD arasında maden anlaşması için görüşmeler başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin maden kaynakları konusunda ABD ile resmi müzakerelere başladıklarını açıkladı.

Zelenskiy, Kiev’de temaslarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelerek, Ukrayna’nın yeraltı kaynakları üzerine işbirliği ve yatırım fırsatlarını ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ABD’nin sunduğu ilk anlaşma taslağı masaya yatırıldı.

Zelenskiy, bu belgeyi inceleyerek müzakereleri hızlandıracaklarını belirterek, “Ekiplerimizin çok hızlı bir şekilde anlaşmaya varabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. ABD, bizim stratejik ortağımız ve bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteğe teşekkür ederken, savaşın sonlandırılması için de Washington ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Trump yönetimiyle “güç yoluyla barış” yaklaşımını sürdüreceklerini dile getiren Ukrayna lideri, “Başkan Trump’a, Ukrayna’ya destek vereceğine ve bu savaşı gerçekten bitirmek istediğine dair verdiği mesajlardan dolayı minnettarım. Onun güçlü bir lider olduğunu biliyorum ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’e baskı yapacağından eminim” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki yeraltı kaynaklarına yönelik anlaşmanın Trump yönetimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bessent, “Bu anlaşmanın, Başkan Trump için savaşın mümkün olan en kısa sürede çözülmesi açısından kritik olduğuna inanıyorum. ABD, Ukrayna’ya olan desteğini sürdürecek ve bu süreci Rusya’ya güçlü bir mesaj olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Ukrayna ile ABD arasındaki bu yeni maden anlaşması müzakerelerinin, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğini güçlendireceği değerlendiriliyor. Tarafların anlaşma metni üzerindeki görüşmeleri önümüzdeki dönemde hız kazanacak.