Ukrayna'da şantiyeler kapandı, Rusya'da sıkıntı yok

Leyla İLHAN

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasıyla, Ukrayna'daki Türk yatırımcıların işleri sekteye uğradı. Harekat nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Ukrayna'da, halihazırda 3 milyar dolarlık iş yürüten Türk müteahhitleri şantiyeleri kapattı. Rusya tarafında ise işlerin aksamadan sürdüğü belirtildi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerinin 3 milyarı Ukrayna, 21 milyarı Rusya olmak üzere toplam 24 milyar dolarlık inşaat projelerinin yürütüldüğü iki ülke ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Harekâtın Rusya tarafında ne hayatın olağan akışında nede şantiyelere olumsuz bir yansıma olmadı. Ancak Ukrayna'da şu an itibariyle olağanüstü hal var. O yüzden şantiyeler kapalı ve insanlar şantiyelerde bekliyor."

2021'de 34 sözleşme imzalandı

Türk büyükelçiliğinin uyarması ve Ukrayna devletinin de o bölgede ihale açmaması nedeniyle riskli olan doğu bölgesinde Türk müteahhitlerinin işinin pek olmadığını aktaran Eren, "Ama Ukrayna'da çok işimiz var. Son yıllarda Avrupa Birliği'nin desteği ile altyapıda çok önemli projeler ihale edildi. Son 3 yılda Ukrayna'da toplam 51 sözleşme imzalamışız. Bunun tutarı 2,8 milyar dolar. Bunun 34 tanesi ise 2021'de imzalandı. Ayrıca meslektaşlarımız yıllarca Ukrayna'da olduğu için rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerine yönelik yatırımları da var. Bunun yanı sıra Türkiye'deki gibi yap işlet devret modeliyle otoyol yapanlar da var. Turizm ve hizmet tesisleri kurmuş çok sayıda Türk vatandaşı var. Dolayısıyla vazgeçemeyeceğimiz partner bir ülke. Eğer sorun sadece riskli olan iki bölgeyle kapanırsa bizi etkileyen bir durum olmayacak ve sonrasında AB'nin Ukrayna'ya daha fazla destek vermesi de sözkonusu olabilir.” yorumunu yaptı.

Çalışanların büyük bölümü tahliye edildi

Ukrayna'da konut, otel ve enerji olmak üzere 40 milyon dolarlık yatırımı bulunan Hamit Demir ülkedeki projelerini durdurduklarını kaydederek, "Şantiyede çalışan Türk çalışanlarımızdan 15 tanesini Türkiye'ye getirdik. Kalan 5 kişi de ise batıya doğru yönlendirdik. Oradan alım yapacağız.” dedi.