Ukrayna'nın enerji altyapısı, dondurulan Rus varlıklarından 100 milyon Euro katkı ile yenilenecek

Belçika'da yapılan basın toplantısında Rusya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirten von der Leyen, onarım çabalarını bu kış 2,5 gigavatlık kapasiteyi geri kazandırmaya yönelteceklerini, bunun da ülke ihtiyacının yüzde 15'ine karşılık geldiğini vurguladı. Ukrayna'ya şimdiye kadar 10 binden fazla güç jeneratörü ve trafo gönderdiklerini ve daha fazlasını yapacaklarını aktaran von der Leyen, elektrik ihracatının Ukrayna'nın kış ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacağına işaret etti. Ülkeye 2 gigavat elektrik ihraç edeceklerini ve bunun ülkenin kış ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini karşılayacağını dile getiren von der Leyen, "Elektriğin büyük kısmının Ukrayna'da üretilmesi gerekiyor" dedi.

Toplam bütçe 160 milyon Euro

Ülkede daha fazla yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu, Ukrayna'nın enerji sektörüne şimdiye kadar en az 2 milyar Euro destek verdiklerini belirten von der Leyen, şöyle devam etti: "Bugün, bu kış için yaklaşık 160 milyon Euro'luk ek bir miktar ayıracağımızı duyuruyorum. Buna barınaklar ve ısıtıcılar için 60 milyon Euro'luk insani yardım da dahil. Bunun yaklaşık 100 milyon Euro'luk kısmı onarım çalışmaları ve yenilenebilir enerji kaynakları için ayrılmıştır. Bu 100 milyon Euro, AB'de dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden gelecek."

Birol: Ukrayna elektrik üretim kapasitesinin 3'te 2'sini kaybetti

IEA Başkanı Fatih Birol da "Ukrayna, enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle elektrik üretim kapasitesinin 3'te 2'sini kaybetti. Sıcaklıklar düştüğünde enerji talebi artıyor. Bu Ukrayna'da elektrik ve ısıtma için büyük bir sorun olabilir" diye konuştu.