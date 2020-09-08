ULAK, 5G’de dünya pazarını hedefliyor

08 Eylül 2020

Mobil ve geniş bant haberleşme sistemleri alanında faaliyet yürütmek amacıyla 3 yıl önce kurulan ULAK Haberleşme AŞ, kısa sürede hızlı yol aldı. 20 Nisan 2017’de faaliyete geçen ULAK, bugün 100’ün üstünde firma, üniversite ve organizasyonla çalışan bir ekosistemi temsil ediyor. 4.5G ve 5G’ye yönelik Türkiye’nin en kapsamlı hizmet üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet yürütüyor.

DÜNYA’ya özel açıklamalar yapan ULAK Genel Müdür Yardımcısı Aziz Sever, “5G’de de aynı 4.5G’de olduğu gibi öncelikle ülkemizde kendini ispat edecek, ardından ULAK ürünlerini dünya pazarına sunacağız” dedi. ULAK Genel Müdür Yardımcısı Aziz Sever, sorularımıza şu yanıtları verdi:

►ULAK, 3 yılda hızlı mesafe aldı. Geldiğiniz aşamayı özetler misiniz?

Geniş bant iletişim teknolojilerinde Türkiye’nin gücü olma vizyonu ile yola çıktık. ULAK ekosistemiyle edilen birikim ve tecrübe 5G yolunda ülkemiz ve devletimiz için en büyük güvencemiz olmaya devam ediyor. Bugün yüzde 51 ASELSAN, yüzde 24 SSTEK ve yüzde 25 HAVELSAN ortaklığında ülkemizi, ‘Genişbant İletişim Teknolojileri’nde dünyada söz sahibi konuma getirme amacı doğrultusunda, 100’ün üstünde firma, üniversite ve organizasyonla çalışan bir ekosistemi temsil ediyoruz.

►Tüm dünyanın yol almaya çalıştığı 5G'ye yönelik ne gibi hizmetleriniz oldu?

ASELSAN, Netaş ve Argela ile baz istasyonu geliştirerek sahada yaygınlaştırırken, 5G’nin ana teknolojileri olan SDN ve NFV tabanlı MAYA SD-WAN ve MAYA SD-DC çözümlerini ürünleştirdik.

Turkcell ve ASELSAN ile birlikte önerdiğimiz 5G Yeni Radyo proje teklifi TÜBİTAK tarafından kabul gören, imza aşamasına kadar gelen bir çalışmayı başlattık. ULAK’ın 50’ye yakın firma, üniversite ve STK’lardan oluşan paydaşları ile ortaya çıkardığı SAYEM projesi de TÜBİTAK tarafından kabul gördü. Tüm bunlar olurken, devletimizin üst seviyelerdeki değerlendirmeleri ve yönlendirmeleri sonucu, 5G Yeni Radyo Projemizi durdurarak TÜBİTAK UUYM5G ARGE projesine dahil olduk.

Geldiğimiz aşamada tüm gücümüzle, sadece bu proje ile ve bu proje çerçevesinde çalışan HTK üyesi firmalarımızla sınırlı kalmadan, ekosistemimizde yer alan diğer HTK üyesi olsun, olmasın firmalarımıza da (HTK üyesi olmayan üyelerimizi de HTK üyesi olmaya davet ederek) ekosistemimizi ve yetenek setimizi genişletip, yapılan işin niteliğine göre farklı şekillerde iş birliği anlaşmaları yaparak, yolumuza devam ediyoruz.

Geniş bant iletişim teknolojilerinde, 5G, 6G ve ötesi çalışmaların tek bir firmanın veya sadece bir grup firmanın yürütüp sonuca götürebileceği bir hedef olmadığı aşikar.

Sadece yurt içi değil, benimsediğimiz açık sistemler konsepti gereği uluslararası alanda da ilgi görüyoruz. Açık Sistemleri destekleyen TIP, OAI oluşumlarında çalışıyoruz. Son olarak gelen davet üzerine Open Network Foundation’a (ONF) dahil olduk. ONF ile de çalışmalarımızda birlikteliğimizi sürdüreceğiz.

2021’DEN İTİBAREN DIŞ PAZARLARA SATIŞ YAPACAK



►Uluslararası pazarlar da gündeminizde. Bu konudaki hedefinizde neler var?



ULAK 5G çalışmalarını 2021 yılının sonlarını hedefleyecek şekilde sürdürüyor. Elbette 4.5G'de yaygınlaşmayı devam ettiriyor. 5G'de de aynı 4.5G'de olduğu gibi operatörlerimizin desteği ile öncelikle ülkemizde kendini ispat edecek, ardından ULAK ürünlerini dünya pazarına sunacağız. Esnek işbirliği modellerimiz, açık mimariyi destekleyen ürünlerimiz ve sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizin ULAK'ı global düzeyde de önemli yerlere taşıyacağına inanıyoruz. Dünyanın baz istasyonu üretebilen 5-6 üreticisinden biri olarak bazıları yüzyıla varan çok uzun süreli deneyimi olan firmalarla rekabet ederek, 2021'de küresel pazarda belirlediğimiz bölgelerden başlayarak yurt dışına satış yapmak istiyoruz.