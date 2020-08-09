Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Bayram’da seyahat bilançosunu açıkladı

09 Ağustos 2020

ANKARA(DÜNYA)



Bayram döneminin ulaşım bilançosunu açıklayan Bakan Karaismailoğlu, bu dönömde 8 bin 121’i iç hat olmak üzere toplam 12 bin 148 uçuş gerçekleştirildiğini, bu seferlerde 814 bin 477’si iç hat olmak üzere toplam 1 milyon 202 bin yolcu taşındığını açıkladı.



Başta Kuzey Marmara Grubu otoyolları olmak üzere bir çok yolu geçici hizmete alarak trafik yoğunluğunu rahatlattıklarının altını çizen Karaismailoğlu, “Ankara-İstanbul otoyolumuzda 1 milyon 954 bin 516 araç trafiği tespit edildi. Bunun yanında İstanbul-İzmir Osmangazi Köprüsü ile birlikte dört kesiminin toplamından 926 bin 102 araç geçti. Kuzey Marmara Otoyolunun 4 ayrı kesiminde kaydedilen araç sayısı 313 bin 776 olduğu görüldü. Tüm otoyollarımızda bayram süresince geçen araç sayısının toplamı 3 milyon 194 bin 394 olarak belirlendi” diye konuştu.

Demiryollarını daha aktif kullanmak istediklerine değinen Adil Karaismailoğlu, “Bayramda Ankara-Eskişehir YHT hattında 4 bin 141, Ankara-Konya YHT hattında 4 bin 385, Ankara-İstanbul YHT hattında 13 bin 733 ve Konya-İstanbul YHT hattında da 5 bin 664 yolcu olmak üzere toplamda YHT hatlarımızda 27 bin 923 yolcu taşınmıştır” ifadelerini kullandı.



Karaismailoğlu, şehir içi raylı sistemlerde ise önemli miktarda yolcu taşındığını aktarırken, Marmaray’da 1 milyon 592 bin 455 , Başkentray’da da 123 bin 521 yolcu taşındığı bilgisini verdi.